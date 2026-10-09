O problema que o papa Leão XIV identifica na relação dos jovens com o sexo

O papa Leão XIV pediu que a Igreja Católica debata e encontre respostas para as dúvidas e dificuldades diante da distância entre a forma como a sociedade vive a sexualidade e a visão cristã do casamento. Durante encontro com bispos de diferentes países no Vaticano, o pontífice também destacou os obstáculos enfrentados pelos jovens para assumir compromissos duradouros e defendeu que a instituição escute as experiências das famílias.

A reunião marca os dez anos da publicação da Amoris Laetitia, documento do papa Francisco sobre a vida familiar. A discussão abordou a dificuldade de aproximar os jovens da concepção católica de sexualidade. O arcebispo australiano Timothy Costelloe afirmou que muitos já não compreendem ou aceitam a ligação entre sexo e procriação, princípio central da doutrina da Igreja. Outros religiosos citaram fatores como insegurança financeira, dificuldade de acesso à moradia e experiências de divórcio e violência doméstica para explicar a hesitação diante do casamento.