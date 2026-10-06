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O fetiche que Bruna Surfistinha se recusa a fazer, mesmo a pedido dos fãs

Às vésperas da estreia de Bruna Surfistinha 2, Raquel Pacheco vive nova fase da vida, agora produzindo conteúdos adultos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h11 | Atualizado em 6 out 2026, 14h52
Bruna Surfistinha
A empresária Raquel Pacheco, que inspirou o filme 'Bruna Surfistinha' (Reprodução/Instagram)
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O fetiche que Bruna Surfistinha se recusa a fazer, mesmo a pedido dos fãs Priorize VEJA no Google

Depois de mais de duas décadas afastada da prostituição, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, voltou a trabalhar com sexo — desta vez, no ambiente digital. Em uma plataforma adulta, ela monetiza o interesse dos fãs por meio de assinaturas e vídeos exclusivos, alguns deles produzidos a partir de pedidos específicos dos seguidores. Mas, nem todo desejo da audiência vira conteúdo.

Entre as solicitações que mais recebe está a chamada “chuva negra”, prática sexual que envolve defecar em um parceiro durante o sexo. “Poderia ganhar muito dinheiro com isso, recebo muitos pedidos, mas simplesmente não consigo realizar”, disse Raquel em entrevista a JANELA INDISCRETA.

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