O fetiche que Bruna Surfistinha se recusa a fazer, mesmo a pedido dos fãs

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Após mais de duas décadas, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, retorna ao trabalho sexual no ambiente digital. Em uma plataforma adulta, ela monetiza o interesse dos fãs com assinaturas e vídeos exclusivos, mas impõe limites. Apesar de pedidos frequentes e lucrativos, como a “chuva negra”, Bruna se recusa a realizar certas práticas.

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Depois de mais de duas décadas afastada da prostituição, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, voltou a trabalhar com sexo — desta vez, no ambiente digital. Em uma plataforma adulta, ela monetiza o interesse dos fãs por meio de assinaturas e vídeos exclusivos, alguns deles produzidos a partir de pedidos específicos dos seguidores. Mas, nem todo desejo da audiência vira conteúdo.

Entre as solicitações que mais recebe está a chamada “chuva negra”, prática sexual que envolve defecar em um parceiro durante o sexo. “Poderia ganhar muito dinheiro com isso, recebo muitos pedidos, mas simplesmente não consigo realizar”, disse Raquel em entrevista a JANELA INDISCRETA.