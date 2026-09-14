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Monge budista é preso após flagra fazendo sexo com seguidora em templo

Religioso e mulher são suspeitos de lavagem de dinheiro

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 18h40
Um homem careca, vestindo uma túnica marrom, beija uma mulher de cabelos longos e escuros, que usa uma blusa azul e shorts jeans. Eles estão sentados em cadeiras de madeira, abraçados, em um ambiente com mesas e objetos decorativos ao fundo
Monge Phra Wachirayan Wi foi flagrado em momento íntimo com seguidora (//Reprodução)
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Monge budista é preso após flagra fazendo sexo com seguidora em templo Priorizar nos meus resultados Google

O monge budista Phra Wachirayan Wi, de 66 anos, foi preso na Tailândia após ser flagrado fazendo sexo com uma seguidora dentro de um templo. O caso veio à tona durante uma investigação policial que apura o suposto desvio de 92 milhões de bahts (cerca de R$ 14 milhões) em doações destinadas ao templo Wat Phutthaisawan, em Ayutthaya. A mulher, Punyavee Rungrueang, de 47 anos, também foi detida sob suspeita de envolvimento no esquema.

As imagens da câmera de segurança, encontradas durante as investigações, registraram os dois em momentos íntimos dentro do templo. Além de quebrar o voto de celibato adotado pelos monges de tradições budistas como a Theravada, o religioso também é acusado de envolvimento em lavagem de dinheiro. Nas buscas realizadas pela polícia, foram apreendidos cerca de 215 milhões de bahts (R$ 28,5 milhões) em bens, incluindo joias, escrituras de terrenos e 16 quilos de barras de ouro. O monge foi afastado da função religiosa após a prisão.

O celibato ocupa um papel importante em boa parte das tradições monásticas budistas. A abstinência sexual é associada à tentativa de reduzir o apego aos desejos e manter o foco na meditação, nos estudos e na busca pela iluminação. A regra, porém, não é universal: algumas vertentes budistas, especialmente no Japão, passaram a permitir que sacerdotes se casassem e mantivessem vida sexual após mudanças históricas ocorridas no século XIX.

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