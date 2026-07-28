‘Mimimi’, diz Zé Felipe sobre críticas após vídeo machista com o filho
Cantor não apagou story alvo de polêmica
Zé Felipe se pronunciou nesta terça-feira, 28, após a repercussão de um vídeo gravado durante a festa de aniversário de Leonardo. Nas imagens, o cantor e familiares perguntam ao filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, “o que vai dar para as meninas?”. Em seguida, a criança responde “p*u” e aponta para a região íntima, provocando uma onda de críticas nas redes sociais.
Ao comentar o caso, o cantor afirmou que a brincadeira fazia parte da forma como foi criado e disse que concordou com parte das críticas, reconhecendo que ainda tem o que aprender. Por outro lado, classificou algumas reações como “um mimimi do c***lho”.