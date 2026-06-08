‘Meu marido é monogâmico e eu não’, diz influencer em relação aberta

A americana Karla Houston, de 34 anos, viralizou nas redes sociais ao contar detalhes de seu casamento pouco convencional. Há nove anos casada, ela vive um relacionamento aberto unilateral: enquanto mantém envolvimentos afetivos e sexuais com outras pessoas, seu marido opta por permanecer monogâmico. O arranjo, conhecido como relacionamento mono-poliamoroso, foi adotado pelo casal em 2022, após uma série de conversas sobre desejos, limites e a forma como cada um vivencia o amor. “Muitas pessoas presumem que meu marido deve estar infeliz ou que eu sou incapaz de compromisso por ser bissexual e poliamorosa. Nenhuma dessas coisas é verdade”, garante.

Karla afirma que nunca se identificou plenamente com os modelos tradicionais de relacionamento. Segundo ela, a dinâmica do casal é sustentada por confiança, honestidade e diálogo constante. A americana reconhece que sentimentos como ciúme podem surgir, mas diz que eles são enfrentados por meio da comunicação aberta. “Para mim, trata-se menos de hierarquizar relacionamentos e mais de permitir que as pessoas definam suas relações de uma forma que seja autêntica e consensual”, reflete Karla.