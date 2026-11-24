Um juiz da Comarca de Ibaiti, no Paraná, é investigado por suspeita de transformar o próprio gabinete em espaço para encontros sexuais durante o expediente. Júlio Cezar Vicentini está afastado das funções desde novembro de 2025, mas continua recebendo salário mensal de 37.765,55 reais, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com relatos reunidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, o magistrado trancava a porta da sala por volta das 17h para ficar a sós com uma assessora. Servidores afirmaram ter ouvido gemidos, barulhos de saltos e móveis sendo arrastados. O episódio rendeu ao gabinete apelidos como “hotel” e “motel” entre os funcionários.

A investigação também cita registros de câmeras que mostrariam a entrada dos dois no fórum aos fins de semana, o transporte de um colchonete para o prédio e uma peça íntima encontrada no chão da sala. Além das suspeitas de uso indevido do espaço público, Vicentini responde a acusações de assédio sexual contra servidoras, estagiárias e advogadas, com relatos de olhares de conotação sexual, comentários inapropriados e aproximações físicas constrangedoras. Em um dos episódios descritos, ele teria dito a uma estagiária que assinaria uma decisão porque ela o havia convencido com seu “charme”. O processo administrativo também apura possíveis abusos de autoridade, favorecimento de advogadas e interferência no andamento de processos.