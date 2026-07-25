‘Jogada de Risco’: o que é o acessório sexual usado por Bruna Griphao
Cena da série, lançada na última semana, viralizou nas redes sociais
Uma cena de Jogada de Risco, do Globoplay, colocou um acessório sexual pouco conhecido por parte do público entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Na sequência, a personagem vivida por Bruna Griphao utiliza um strap-on — conhecido popularmente como cintaralho — durante um momento íntimo com o personagem interpretado por Juan Paiva. A repercussão fez crescer o interesse sobre o objeto e seu papel nas práticas sexuais.
O cintaralho é um acessório composto por uma cinta ajustável presa ao corpo que sustenta uma prótese peniana. Ele pode ser usado por pessoas de diferentes gêneros e orientações sexuais. Entre os motivos para seu uso estão a busca por novas formas de prazer, a inversão de papéis durante a relação, a exploração de fantasias e, em alguns casos, a possibilidade de proporcionar penetração quando isso não seria possível de outra forma. Existem modelos com diferentes tamanhos, formatos e até vibradores acoplados, adaptados às preferências de cada usuário.