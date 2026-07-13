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Comportamento

Irmão de Virginia Fonseca é condenado por importunação sexual

Vítima relata ataques sofridos durante o processo e diz que agora está 'em paz'

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h18 | Atualizado em 13 jul 2026, 17h32
Um homem barbudo e uma mulher sorridente, ambos de camisetas escuras, fazem um coração com as mãos. Ela usa maquiagem brilhante, óculos estilizados, gargantilha e brincos longos. Estão em um evento noturno com arquibancadas cheias e iluminação verde
William Pimenta Gusmão e Virginia Fonseca (Redes Sociais/Instagram)
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Irmão de Virginia Fonseca é condenado por importunação sexual Priorizar nos meus resultados Google

O empresário William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, foi condenado por importunação sexual pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Ele foi denunciado pela empresária Lilly Martins, que afirma ter sido tocada sem consentimento por ele em uma festa na cidade de Jussara. A decisão reformou a absolvição em primeira instância, mas ainda cabe recurso.

Após a condenação, Lilly afirmou que finalmente se sente “em paz” depois de quase três anos de espera. Ela contou que, além do trauma da importunação, enfrentou ataques e desconfiança durante o processo, sendo acusada de buscar fama nas redes sociais. A defesa de William informou que discorda da decisão, sustenta a inocência do empresário e afirmou que recorrerá da condenação.

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Assédio Sexual
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