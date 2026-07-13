Irmão de Virginia Fonseca é condenado por importunação sexual

O empresário William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, foi condenado por importunação sexual pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Ele foi denunciado pela empresária Lilly Martins, que afirma ter sido tocada sem consentimento por ele em uma festa na cidade de Jussara. A decisão reformou a absolvição em primeira instância, mas ainda cabe recurso.

Após a condenação, Lilly afirmou que finalmente se sente “em paz” depois de quase três anos de espera. Ela contou que, além do trauma da importunação, enfrentou ataques e desconfiança durante o processo, sendo acusada de buscar fama nas redes sociais. A defesa de William informou que discorda da decisão, sustenta a inocência do empresário e afirmou que recorrerá da condenação.