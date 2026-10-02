‘Hipocrisia’: Marisa Orth rebate críticas após estreia em filme sensual

Aos 62 anos, Marisa Orth estreou em seu primeiro curta-metragem sensual, Amasso, dirigido por Gringo Cardia e Bárbara Paz. Na produção, com cerca de dez minutos de duração, a atriz contracena com o ator Vitor Gadelha, de 38 anos, em um vídeo voltado ao público adulto. A novidade também serviu de ponto de partida para que ela questionasse o preconceito em torno da sexualidade feminina na maturidade.

Em entrevista à Quem, Marisa afirmou que o desejo das mulheres mais velhas ainda é tratado como um tabu. “Acho que é uma contribuição pra minha colocação em relação ao antietarismo”, disse. A atriz também rebateu as críticas à sua participação no projeto e manifestou preocupação com o que considera uma crescente moralização da sexualidade. “Eu não gosto dessa moralização para onde a gente está caminhando, porque sinto uma hipocrisia muito grande”, declarou.