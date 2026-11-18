A vida sexual dos protagonistas de GTA 6 virou tema de especulação entre os fãs muito antes de o jogo chegar às lojas. Desde a divulgação de Jason e Lucia, jogadores tentam descobrir até que ponto a intimidade do casal será retratada na trama. A classificação para maiores de 18 anos, justificada também pela presença de conteúdo sexual, aumentou a expectativa.

Um vazamento que exibia os personagens nus e rumores sobre possíveis interações íntimas realistas ajudaram a alimentar a discussão. Mas, no fim das contas, o novo título da franquia aposta em cenas de sexo, mas não da maneira que parte do público imaginava. Apesar de o conteúdo adulto estar presente, não há a possibilidade de controlar os protagonistas em relações sexuais explícitas e detalhadas.