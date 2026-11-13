Grazi Massacra sobre vibradores: ‘melhor do que o próprio sexo’

Grazi Massafera, 44, falou abertamente sobre sexualidade e as mudanças na forma como vivencia o prazer e os relacionamentos depois dos 40. Em entrevista ao podcast apresentado por Giovanna Ewbank, a atriz revelou que não precisa estar acompanhada para sentir prazer e contou que tem vibradores em casa. “Às vezes fazem um serviço melhor do que o próprio sexo”, brincou.

A atriz também afirmou que a conexão intelectual ganhou espaço na hora de despertar seu desejo, superando a atração puramente física. “Diálogo me excita, me dá prazer, me dá tesão”, declarou. Segundo Grazi, o amadurecimento trouxe um olhar mais criterioso para os relacionamentos. “Eu já fui do corpo, eu fui aquela que via um corpo e ficava louca… e eu já tive tudo o que eu quis”, afirmou, ao comparar sua postura atual com a de outras fases da vida.