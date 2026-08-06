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Gerente do McDonald’s paga R$ 1mil de fiança e é solto após assédio sexual

Ele foi liberado após audiência de custódia e responderá ao processo em liberdade

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 19h58
McDonalds
 (Soufiane Rafik Unsplash/Reprodução)
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Gerente do McDonald’s paga R$ 1mil de fiança e é solto após assédio sexual Priorizar nos meus resultados Google

A Justiça do Distrito Federal determinou a soltura do gerente de uma unidade do McDonald’s em Brasília preso em flagrante sob suspeita de importunação sexual contra uma funcionária. Após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 6, ele foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 1 mil e responderá ao processo em liberdade. O caso ocorreu em uma loja localizada na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, no Lago Norte.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o gerente teria levado a funcionária para uma sala reservada do estabelecimento, apagado as luzes e tocado seu corpo sem consentimento. A mulher conseguiu deixar o local e procurou a polícia logo após o episódio. O caso é apurado pela 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, como crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Em nota, a empresa responsável pela franquia informou que repudia qualquer forma de assédio, afirmou estar colaborando com as autoridades e prestando apoio à funcionária. O Shopping Iguatemi também declarou que acompanha o caso e permanece à disposição para auxiliar nas investigações.

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Assédio Sexual
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