Futebol ainda empurra jogadores gays para o armário, diz Cauã Reymond

Cauã Reymond afirmou que um dos temas centrais de Jogada de Risco, nova série do Globoplay ambientada no universo do futebol, é a dificuldade enfrentada por jogadores LGBTQIAPN+. “No futebol, a gente tem esse lado erótico e muitas questões de pessoas que são gays e não conseguem se assumir”, disse o diretor em podcast.

Segundo o ator, as cenas de nudez e sexo (que deram o que falar nas redes) não foram incluídas apenas para gerar repercussão. Para ele, os elementos servem como porta de entrada para uma discussão mais profunda sobre desejo, identidade e os conflitos vividos por atletas em um ambiente historicamente marcado pelo preconceito e pela cobrança por padrões rígidos de comportamento.