Flávia Alessandra revela lugar inusitado onde engravidou da caçula

Flávia Alessandra, 52, relembrou em um podcast um fato curioso sobre a gravidez da filha caçula, Olívia. Em entrevista conduzida por Giulia Costa, sua filha mais velha, ela revelou que a concepção aconteceu enquanto a família estava hospedada na casa dos avós maternos por causa de uma reforma. “Foi na cama dos meus pais”, brincou a atriz, ao recordar o episódio.

Segundo Flávia, ela e o marido, Otaviano Costa, ocuparam o quarto dos pais durante os cerca de seis meses em que ficaram fora de casa. A situação virou uma piada recorrente na família, alimentada pelo próprio apresentador, que costuma lembrar, em tom bem-humorado, que a filha foi concebida “na cama dos sogros”.