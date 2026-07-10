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Flávia Alessandra revela lugar inusitado onde engravidou da caçula

Em bate-papo com a filha, atriz compartilhou história íntima

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h56
Otaviano Costa e Flávia Alessandra -
Otaviano Costa e Flávia Alessandra -  (./Divulgação)
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Flávia Alessandra revela lugar inusitado onde engravidou da caçula Priorizar nos meus resultados Google

Flávia Alessandra, 52, relembrou em um podcast um fato curioso sobre a gravidez da filha caçula, Olívia. Em entrevista conduzida por Giulia Costa, sua filha mais velha, ela revelou que a concepção aconteceu enquanto a família estava hospedada na casa dos avós maternos por causa de uma reforma. “Foi na cama dos meus pais”, brincou a atriz, ao recordar o episódio.

Segundo Flávia, ela e o marido, Otaviano Costa, ocuparam o quarto dos pais durante os cerca de seis meses em que ficaram fora de casa. A situação virou uma piada recorrente na família, alimentada pelo próprio apresentador, que costuma lembrar, em tom bem-humorado, que a filha foi concebida “na cama dos sogros”.

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