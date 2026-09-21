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Como filmes pornográficos se reinventam para conquistar novos públicos

Conteúdo adulto aposta em novelas eróticas com sexo, romance, traição e fantasias em episódios curtos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h49
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Sexo (//iStock)
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O conteúdo adulto começa a incorporar uma fórmula que já se tornou popular nos aplicativos de entretenimento: novelas verticais, feitas para a tela do celular e divididas em episódios curtos. Em vez de concentrar o interesse apenas nas cenas de sexo, essas produções investem em tramas de romance, traição, vingança e fantasias sexuais, com personagens e conflitos que se desenvolvem de um capítulo para outro.

A mudança também abre espaço para atores do mercado adulto, criadores de conteúdo e casais ligados ao universo liberal explorarem a atuação para além das cenas tradicionais. Fantasias recorrentes nesse meio, como encontros com desconhecidos e situações envolvendo casais, passam a servir de ponto de partida para histórias dramatizadas. 

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