Como filmes pornográficos se reinventam para conquistar novos públicos

O conteúdo adulto começa a incorporar uma fórmula que já se tornou popular nos aplicativos de entretenimento: novelas verticais, feitas para a tela do celular e divididas em episódios curtos. Em vez de concentrar o interesse apenas nas cenas de sexo, essas produções investem em tramas de romance, traição, vingança e fantasias sexuais, com personagens e conflitos que se desenvolvem de um capítulo para outro.

A mudança também abre espaço para atores do mercado adulto, criadores de conteúdo e casais ligados ao universo liberal explorarem a atuação para além das cenas tradicionais. Fantasias recorrentes nesse meio, como encontros com desconhecidos e situações envolvendo casais, passam a servir de ponto de partida para histórias dramatizadas.