Como a falta de sexo atrasou a evolução da vida na Terra

Um novo estudo sugere que o sexo pode ter sido um dos grandes motores da diversidade da vida na Terra. Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram fósseis de cerca de 574 milhões de anos e concluíram que a predominância da reprodução assexuada — por clonagem — entre os primeiros animais teria retardado a evolução por milhões de anos. Como os organismos geravam cópias geneticamente idênticas e compartilhavam recursos entre si, havia pouca competição e, consequentemente, menos pressão para adaptações e mudanças evolutivas.

A situação começou a mudar quando esses seres passaram a viver em ambientes mais instáveis, sujeitos a marés, tempestades e variações de temperatura. Nesse contexto, a reprodução sexuada ganhou vantagem por produzir descendentes geneticamente mais diversos, aumentando as chances de sobrevivência diante dos desafios ambientais. Segundo os cientistas, essa transição ajudou a impulsionar uma explosão de novas formas de vida, mostrando que o sexo não teve apenas um papel reprodutivo, mas também foi decisivo para acelerar a evolução e moldar a biodiversidade que existe hoje.