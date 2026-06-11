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Ciência, Comportamento

Como a falta de sexo atrasou a evolução da vida na Terra

Pesquisa com fósseis sugere que a reprodução por clonagem retardou a diversificação das espécies

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 19h24 | Atualizado em 11 jun 2026, 19h26
Mãos de um arqueólogo limpando cuidadosamente um fragmento de rocha com um pincel azul, enquanto outra mão segura a peça. Uma espátula e pequenos pedaços de rocha estão sobre uma pedra maior, sob luz solar
 (Jordi Salas/Getty Images)
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Como a falta de sexo atrasou a evolução da vida na Terra Priorize VEJA no Google

Um novo estudo sugere que o sexo pode ter sido um dos grandes motores da diversidade da vida na Terra. Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram fósseis de cerca de 574 milhões de anos e concluíram que a predominância da reprodução assexuada — por clonagem — entre os primeiros animais teria retardado a evolução por milhões de anos. Como os organismos geravam cópias geneticamente idênticas e compartilhavam recursos entre si, havia pouca competição e, consequentemente, menos pressão para adaptações e mudanças evolutivas.

A situação começou a mudar quando esses seres passaram a viver em ambientes mais instáveis, sujeitos a marés, tempestades e variações de temperatura. Nesse contexto, a reprodução sexuada ganhou vantagem por produzir descendentes geneticamente mais diversos, aumentando as chances de sobrevivência diante dos desafios ambientais. Segundo os cientistas, essa transição ajudou a impulsionar uma explosão de novas formas de vida, mostrando que o sexo não teve apenas um papel reprodutivo, mas também foi decisivo para acelerar a evolução e moldar a biodiversidade que existe hoje.

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