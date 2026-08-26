Casal viraliza após marido falar abertamente sobre bissexualidade

Juntos há seis anos, os criadores do Casal Tentação BR descobriram que a intimidade do relacionamento podia render mais do que curtidas nas redes sociais. O primeiro vídeo viralizou o quando o marido falou abertamente sobre ser afeminado e bissexual — e, segundo eles, a repercussão mostrou que o público estava interessado não apenas em fetiches, mas em histórias e experiências com as quais pudesse se identificar. Desde então, eles passaram a abordar desejos, diversidade e diferentes formas de viver a sexualidade.

Às vésperas do Dia do Sexo, celebrado em 6 de setembro, a experiência do casal reflete uma abertura maior para conversas sobre prazer, identidade, relacionamentos e saúde sexual nas redes sociais. Criadores de conteúdo têm ajudado a levar esses temas para além do campo do tabu e da intimidade privada, abrindo espaço para discussões sobre prevenção de ISTs e uso de preservativos. “Durante muito tempo, o sexo foi tratado apenas como um assunto privado ou cercado de culpa. Hoje vemos mais pessoas buscando informação, compartilhando experiências e entendendo que sexualidade também envolve comunicação, respeito, autoconhecimento e saúde”, afirma Gustavo Ferreira, head de marketing do aplicativo de relacionamentos Ysos.