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Comportamento

Casa de pegação entre homens fecha no Rio após aumento de casos de mpox

Local é procurado por quem deseja sexo rápido e anônimo

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h37 | Atualizado em 9 nov 2026, 14h40
Interior de um bar moderno com iluminação neon. O teto tem luzes laranja em zigue-zague. Um balcão escuro com bancos de formato de ampulheta está à frente. Ao fundo, sofás e mesas baixas com luzes vermelhas na base. Paredes com detalhes em neon verde e azul completam o ambiente.
Dédalos Bar promove encontros entre homens (//Reprodução)
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Casa de pegação entre homens fecha no Rio após aumento de casos de mpox Priorize VEJA no Google

O aumento dos casos de mpox no Rio de Janeiro levou um conhecido espaço de crusing masculino — prática de encontrar parceiros sexuais rápidos e anônimos — a suspender temporariamente as atividades. O Dédalos Bar Rio, localizado no Centro da cidade, anunciou que ficará fechado entre esta segunda-feira, 9, e o próximo dia 19. A decisão foi comunicada pelo empresário Nando Dias, responsável pelo estabelecimento, em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, a medida busca reduzir riscos à saúde dos frequentadores, sem provocar alarme diante do cenário epidemiológico.

O alerta tem como pano de fundo a escalada das infecções na capital fluminense. Entre setembro e outubro, foram confirmados 74 casos da doença, mais de sete vezes os dez registros contabilizados nos mesmos meses do ano passado. O avanço ocorreu em meio à escassez de vacinas na rede municipal. Na última quarta-feira, 6, o Ministério da Saúde encaminhou mais de 2 mil doses ao estado, elevando para 3,5 mil o total de imunizantes destinados ao Rio em 2026.

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TAGS:
Saúde
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