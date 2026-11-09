Casa de pegação entre homens fecha no Rio após aumento de casos de mpox
Local é procurado por quem deseja sexo rápido e anônimo
O aumento dos casos de mpox no Rio de Janeiro levou um conhecido espaço de crusing masculino — prática de encontrar parceiros sexuais rápidos e anônimos — a suspender temporariamente as atividades. O Dédalos Bar Rio, localizado no Centro da cidade, anunciou que ficará fechado entre esta segunda-feira, 9, e o próximo dia 19. A decisão foi comunicada pelo empresário Nando Dias, responsável pelo estabelecimento, em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, a medida busca reduzir riscos à saúde dos frequentadores, sem provocar alarme diante do cenário epidemiológico.
O alerta tem como pano de fundo a escalada das infecções na capital fluminense. Entre setembro e outubro, foram confirmados 74 casos da doença, mais de sete vezes os dez registros contabilizados nos mesmos meses do ano passado. O avanço ocorreu em meio à escassez de vacinas na rede municipal. Na última quarta-feira, 6, o Ministério da Saúde encaminhou mais de 2 mil doses ao estado, elevando para 3,5 mil o total de imunizantes destinados ao Rio em 2026.