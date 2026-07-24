Barbearia nudista: como funciona o espaço que chamou atenção nas redes
Atendimento pode chegar a R$4 mil
Uma barbearia inaugurada em Florianópolis vem chamando atenção nas redes sociais por fugir completamente do modelo tradicional. Idealizado pela influenciadora Daniella Motta, de 21 anos, o espaço oferece atendimentos individuais em que o cliente pode decidir se prefere permanecer vestido, de roupa íntima ou completamente nu durante o corte de cabelo, barba e outros procedimentos estéticos. Os pacotes variam de preço conforme os serviços e o tempo de atendimento, podendo chegar a R$ 4 mil. Segundo a empresária, a proposta é criar um ambiente em que a nudez seja encarada com naturalidade, priorizando privacidade e bem-estar. O funcionamento ocorre apenas com horário marcado e segue regras definidas para os atendimentos.