Astro de Hollywood explica por que está há três anos sem sexo
Ator americano revelou que está vivendo em celibato
Conhecido pelo sucesso na franquia A Hora do Rush, o ator e comediante Chris Tucker, 54, revelou que está há mais de três anos sem fazer sexo por decisão própria. Durante uma apresentação em Las Vegas, o artista de 54 anos contou que escolheu o celibato porque pretende esperar o casamento antes de voltar a ter relações. Segundo ele, o objetivo é encontrar um relacionamento sério e construir uma vida a dois. Tucker ainda brincou com a reação da própria família à decisão. “[Minha sobrinha] acredita em alienígenas, mas não acredita que eu fiz isso”, disse.