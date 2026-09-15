Aos 79, Nívea Maria fala de assexualidade e revela nova relação com o sexo
Artista diz que a atividade sexual perdeu importância nos últimos anos
A atriz global Nívea Maria, 79, falou abertamente sobre a própria vida afetiva e disse atravessar atualmente uma fase em que o sexo não ocupa espaço central. Depois de três casamentos e diversos relacionamentos, ela contou que prefere dedicar-se à família e à própria companhia, embora não descarte a possibilidade de se apaixonar novamente. “Relação não tem nada a ver com sexo, é gostar de uma pessoa. Sexo, como diria Rita Lee, é animal. Sempre pensei assim. A relação de amor, de respeito, de sentimento, é outra coisa. Pode ter sexo, mas pode não ter também. Estou numa fase assexuada”, disse em entrevista.