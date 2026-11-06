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Advogados avaliam vantagens da separação total de bens adotada por Juliette

Escolha da cantora reacende debate sobre autonomia financeira e proteção patrimonial

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h22
Casal posando em frente a uma rocha texturizada. A mulher, de vestido de crochê branco e touca rendada, tem o braço esquerdo estendido sobre o pescoço do homem, que veste um terno claro com uma flor na lapela e toca a rocha com a mão direita. Ambos olham para a frente com expressão séria.
A influenciadora e ex-BBB Juliette, 36, e o atleta Kaique Cerveny, 28, em casamento intimista no Cariri. (@juliette/Instagram)
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A decisão de Juliette de se casar com o atleta Kaique Cerveny pelo regime de separação total de bens provocou debate nas redes sociais. Em participação no programa Saia Justa, do GNT, a cantora explicou que a escolha considera a autonomia financeira dos dois, que possuem empresas próprias, dividem as despesas e mantêm uma conta conjunta para os gastos cotidianos. Outros famosos, como Franciny Ehlke e Tony Maleh, Cristiano Ronaldo e a modelo Georgina Rodríguez também optaram pelo regime.

No Brasil, a separação total de bens estabelece que cada cônjuge mantém a propriedade e a administração individual de seu patrimônio, sem compartilhamento automático em razão do casamento. “O casamento envolve afeto, companheirismo e um projeto de vida em comum, mas também produz consequências jurídicas e patrimoniais. Conversar sobre dinheiro e definir previamente como será a administração dos bens não significa desconfiar do parceiro”, analisa o advogado de família Fernando Félix.

A separação também pode ser uma forma de proteger estruturas financeiras construídas antes do casamento, especialmente quando há empresas, imóveis ou participações societárias envolvidos. “A escolha do regime de bens precisa estar alinhada ao planejamento patrimonial de cada pessoa”, observa Karla Félix, especialista em planejamento patrimonial, sucessório e matrimonial.  

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