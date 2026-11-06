Advogados avaliam vantagens da separação total de bens adotada por Juliette

A decisão de Juliette de se casar com o atleta Kaique Cerveny pelo regime de separação total de bens provocou debate nas redes sociais. Em participação no programa Saia Justa, do GNT, a cantora explicou que a escolha considera a autonomia financeira dos dois, que possuem empresas próprias, dividem as despesas e mantêm uma conta conjunta para os gastos cotidianos. Outros famosos, como Franciny Ehlke e Tony Maleh, Cristiano Ronaldo e a modelo Georgina Rodríguez também optaram pelo regime.

No Brasil, a separação total de bens estabelece que cada cônjuge mantém a propriedade e a administração individual de seu patrimônio, sem compartilhamento automático em razão do casamento. “O casamento envolve afeto, companheirismo e um projeto de vida em comum, mas também produz consequências jurídicas e patrimoniais. Conversar sobre dinheiro e definir previamente como será a administração dos bens não significa desconfiar do parceiro”, analisa o advogado de família Fernando Félix.

A separação também pode ser uma forma de proteger estruturas financeiras construídas antes do casamento, especialmente quando há empresas, imóveis ou participações societárias envolvidos. “A escolha do regime de bens precisa estar alinhada ao planejamento patrimonial de cada pessoa”, observa Karla Félix, especialista em planejamento patrimonial, sucessório e matrimonial.