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Um olhar jornalístico sobre relacionamento, sexo e comportamento
Comportamento

A produtora de Hollywood que proibiu sexo e nudez em filmes e séries

Nova política também veta palavrões e uso indevido do nome de Deus

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h31
O letreiro de Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia
O letreiro de Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia (David McNew/Getty Images/VEJA)
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A produtora de Hollywood que proibiu sexo e nudez em filmes e séries Priorize VEJA no Google

A Angel Studios anunciou uma nova diretriz para os filmes e séries que pretende lançar nos próximos anos. Batizada de The Angel Promise, a política estabelece que as produções do estúdio não terão cenas de sexo, nudez, palavrões ou uso considerado inadequado do nome de Deus.

A iniciativa foi apresentada na última quinta-feira, 29, por Jeff Harmon, cofundador e diretor de criação da empresa, em entrevista à Fox News. Segundo o executivo, a mudança parte da avaliação de que Hollywood se afastou dos valores mais tradicionais de parte de seu público. “Prometemos que nunca haverá nudez e nunca haverá sexo na tela”, afirmou.

A estratégia também se conecta ao funcionamento da Angel Guild, comunidade formada por membros que participam da avaliação dos projetos da companhia. De acordo com Harmon, o grupo reúne cerca de 3 milhões de integrantes pagantes, e uma produção precisa atingir ao menos 70 pontos em uma escala de 100 para ser aprovada. A Angel Studios é conhecida por produções de temática religiosa, como The Chosen (Os Escolhidos) e Som da Liberdade (Sound of Freedom).

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TAGS:
cultura
Filme
Hollywood
Sexo
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