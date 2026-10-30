A produtora de Hollywood que proibiu sexo e nudez em filmes e séries
Nova política também veta palavrões e uso indevido do nome de Deus
A Angel Studios anunciou uma nova diretriz para os filmes e séries que pretende lançar nos próximos anos. Batizada de The Angel Promise, a política estabelece que as produções do estúdio não terão cenas de sexo, nudez, palavrões ou uso considerado inadequado do nome de Deus.
A iniciativa foi apresentada na última quinta-feira, 29, por Jeff Harmon, cofundador e diretor de criação da empresa, em entrevista à Fox News. Segundo o executivo, a mudança parte da avaliação de que Hollywood se afastou dos valores mais tradicionais de parte de seu público. “Prometemos que nunca haverá nudez e nunca haverá sexo na tela”, afirmou.
A estratégia também se conecta ao funcionamento da Angel Guild, comunidade formada por membros que participam da avaliação dos projetos da companhia. De acordo com Harmon, o grupo reúne cerca de 3 milhões de integrantes pagantes, e uma produção precisa atingir ao menos 70 pontos em uma escala de 100 para ser aprovada. A Angel Studios é conhecida por produções de temática religiosa, como The Chosen (Os Escolhidos) e Som da Liberdade (Sound of Freedom).