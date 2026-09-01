Ter a melhor resposta não basta

Gabriel Lenna nasceu em 1978, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, filho de Moacir Batista e Maria de Lourdes. Embora tenha nascido no Sul, foi em Minas Gerais que passou a maior parte da infância. Ao lado do irmão, Tel, viveu inicialmente em Itamarandiba e, depois, acompanhou a família nas mudanças para Belo Horizonte e Timóteo, no Vale do Aço mineiro, motivadas pela trajetória profissional do pai.

Na adolescência, a mudança para Timóteo o afastou dos amigos. Dois anos depois, retornou sozinho a Belo Horizonte e passou a morar em uma república enquanto se preparava para o vestibular. A experiência marcou o início de uma fase de maior autonomia e responsabilidade.

Escolheu cursar Engenharia de Controle e Automação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). No último ano da graduação, iniciou um estágio na IHM, hoje IHM Stefanini. Depois de formado, permaneceu na empresa como engenheiro de projetos e deu os primeiros passos em uma trajetória que reuniria conhecimento técnico, gestão e desenvolvimento de pessoas.

O aprendizado acompanhou cada mudança

Em 2002, Gabriel ingressou como engenheiro de projetos na VAI (Voest-Alpine Industrieanlagenbau), companhia austríaca especializada na indústria de metais. Três anos depois, a empresa foi adquirida pela alemã Siemens. Quando a integração das operações brasileiras se consolidou, em 2008, ele já havia assumido a gerência de Engenharia de Automação.

Com a criação da Primetals Technologies, em 2015, Gabriel passou a liderar as engenharias de Automação, Elétrica e Tecnologia da Informação Industrial e assumiu responsabilidades por qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Também transitou por vendas, projetos e serviços. Essa diversidade ampliou sua compreensão do negócio.

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À medida que a carreira avançava, percebeu que precisava ampliar a formação. Buscou conhecimentos em gestão, estratégia, vendas e finanças no Ibmec, na Cornell University e na Fundação Getulio Vargas. Em 2024, antes de assumir a liderança da Primetals Technologies Brasil, concluiu uma pós-graduação em Processos Mecânicos de Fabricação para aprofundar o diálogo com a equipe técnica.

O aprendizado também passou pelos idiomas. Até os 30 anos, Gabriel falava pouco inglês. Quando percebeu que isso poderia limitar seu crescimento, dedicou cerca de três anos ao estudo da língua. Mais tarde, na Áustria, incorporou o alemão à rotina. Para ele, aprender nunca foi apenas acumular títulos, mas uma forma de se preparar para novos desafios, compreender diferentes contextos e decidir com mais segurança.

A experiência que transformou sua forma de liderar

De 2020 a dezembro de 2022, Gabriel viveu na Áustria com a família e ocupou uma posição global. Sua missão era desenvolver uma estratégia de suporte e serviços remotos para clientes da indústria de metais em diferentes partes do mundo. Era o maior desafio de sua carreira até então: além da responsabilidade profissional e da adaptação a uma nova cultura, a experiência coincidiu com a pandemia de covid-19 e as restrições impostas naquele período.

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Sua esposa, Ana Cristina, e os filhos, Beatriz e Pedro, foram com ele. As crianças se adaptaram bem à escola internacional, mas o processo foi mais difícil para Ana, especialmente pelo isolamento social. Durante aproximadamente dois anos, a família não conseguiu retornar ao Brasil. Gabriel precisou conciliar o trabalho com as necessidades familiares.

No trabalho, os resultados não aconteceram como esperava. Muito concentrado na qualidade técnica da solução, Gabriel percebeu que, em uma organização complexa, ter a melhor resposta técnica não era suficiente. Também precisava envolver outras áreas, construir consenso e engajar as pessoas necessárias para que a estratégia avançasse.

A experiência lhe ensinou que liderar não se resume a encontrar respostas. É preciso criar entendimento, ouvir diferentes perspectivas e fazer com que as pessoas participem da construção do caminho. No começo da carreira, Gabriel era mais ansioso por resultados e aprendia por tentativa e erro. Com o tempo, tornou-se mais calmo e ponderado e compreendeu que o crescimento profissional exige etapas.

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Mentores ajudam a enxergar novos caminhos

Ao longo da carreira, Gabriel contou com mentores que o ajudaram a reconhecer o que ainda precisava desenvolver. Na Siemens, seu gestor Willy Hanisch o estimulou a complementar a formação e aprimorar o inglês. Ao confiar em seu potencial, abriu caminhos importantes para seu crescimento.

Outra referência foi Eberhard Karnitsch-Einberger, que o antecedeu na liderança da Primetals Technologies Brasil. Com ele, Gabriel aprendeu a importância da calma diante da ansiedade por resultados. Eberhard também o encorajou a trabalhar na Áustria, ampliando sua capacidade de dialogar, ouvir e buscar alternativas.

Esses aprendizados reforçaram sua convicção de que as divergências fazem parte do ambiente profissional, mas não precisam se transformar em conflitos. Com respeito, clareza e disposição para ouvir, é possível construir entendimento mesmo diante de opiniões diferentes.

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A chegada à presidência

Gabriel retornou ao Brasil em dezembro de 2022 e, no mês seguinte, assumiu como Head de Vendas Brasil. No ano seguinte, com o retorno de Eberhard à Áustria, surgiu a oportunidade de concorrer à posição de CEO. Havia outros candidatos, e Gabriel manifestou à direção da companhia seu interesse em ocupar a função.

Depois de participar do processo seletivo, assumiu oficialmente o cargo de CEO da Primetals Technologies Brasil em abril de 2024, início do ano fiscal da companhia. A nomeação representou o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de mais de duas décadas na organização.

O momento também reforçou sua convicção de que uma posição de liderança não é uma conquista individual. Para Gabriel, liderar significa responder por decisões que afetam muitas pessoas e construir resultados junto com elas.

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Gerenciar a própria energia também é responsabilidade

Ao retornar da Áustria, Gabriel percebeu que estava muito cansado. Durante anos, havia concentrado sua energia no trabalho e na família, reservando pouco espaço para si. Compreendeu, então, que, para tomar boas decisões, liderar com equilíbrio e cuidar das pessoas, também precisava cuidar de si.

Desde 2012, conta com o acompanhamento do terapeuta Rick Alves. Depois de voltar ao Brasil, mudou os hábitos e passou a dedicar mais tempo à atividade física. Hoje, corre cerca de uma hora por dia, quando reduz o ritmo e organiza os pensamentos.

Gabriel trabalha no Rio de Janeiro, enquanto sua família permanece em Belo Horizonte, para onde retorna nos fins de semana. Durante a semana, dedica-se à empresa; com a família, procura estar presente. A tecnologia e o trabalho híbrido oferecem flexibilidade, mas podem manter as pessoas conectadas o tempo todo. Por isso, depois do expediente, evita abrir o computador.

Uma equipe de alta performance leva tempo

Embora as demandas de curto prazo consumam grande parte da atenção, Gabriel preserva espaço para discutir estratégia e olhar para o futuro. Nas reuniões com as lideranças, avalia riscos, impactos e caminhos para as operações e os projetos. Antes de tomar a decisão final, Gabriel pondera diferentes perspectivas em conversas com pares e profissionais de sua confiança.

Quando uma decisão importante é tomada, procura explicar com clareza os motivos do caminho escolhido. Para Gabriel, uma equipe se compromete quando compreende a direção da empresa e participa da construção dos resultados. Ele também celebra os acertos, reconhece a dedicação e se mantém disponível para o diálogo.

Uma equipe de alta performance exige tempo, objetivos claros, oportunidades de desenvolvimento e preparo para novas responsabilidades. A competência técnica é fundamental, mas maturidade, colaboração, ética, empatia e disposição para aprender também definem um bom profissional.

A reputação nasce dessa combinação e leva anos para ser construída. Para Gabriel, o mais importante é que o time o reconheça como parte da equipe. Líderes movidos pelo ego podem até alcançar resultados pontuais, mas dificilmente constroem relações de confiança duradouras.

A forma de alcançar também importa

O conceito de sucesso de Gabriel amadureceu com as experiências, os erros e as responsabilidades assumidas. No passado, ele associava o sucesso quase exclusivamente aos resultados. Eles continuam importantes, mas hoje também considera essenciais uma equipe motivada, um ambiente saudável e relações baseadas na confiança.

Na Primetals Technologies, esse entendimento aparece no conceito WOW, sigla para ways of working, ou “formas de trabalhar”. A ideia traduz uma convicção que Gabriel levou para a carreira e para a vida: a maneira como um resultado é alcançado importa tanto quanto o próprio resultado. Ética, respeito e colaboração não podem ser sacrificados em nome de uma meta.

O aprendizado não pode parar

Gabriel já orientou voluntariamente estudantes de instituições com menor projeção no mercado. A Primetals Technologies também oferece oportunidades a jovens aprendizes de regiões de maior vulnerabilidade social do Rio de Janeiro. Para ele, é gratificante acompanhar quem está começando.

Seu principal conselho aos jovens é: nunca parem de estudar. Sua trajetória mostra que é possível chegar à liderança com dedicação, aprendizado contínuo e disposição para atravessar cada etapa. A origem ou o nome da instituição de ensino não determinam, sozinhos, até onde alguém pode chegar.

Gabriel também recomenda o livro Mastering the Complex Sale, de Jeff Thull, para quem atua com vendas complexas em ambientes B2B. A obra o ajudou a compreender o valor sob a perspectiva do cliente e a importância da comunicação. Para ele, o conhecimento prepara para as mudanças; a maturidade ensina como atravessá-las.