Universidade Nacional de Seul avalia bolsa de R$ 4,1 mil para estrangeiros

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A Universidade Nacional de Seul (SNU) planeja oferecer bolsas integrais e auxílio mensal de cerca de R$ 4,1 mil para a primeira turma de sua nova divisão de graduação para estrangeiros. A iniciativa visa atrair talentos globais, com um programa que inclui coreano intensivo antes da escolha dos cursos, destacando o crescente interesse no ensino superior sul-coreano.

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A Universidade Nacional de Seul (SNU) estuda cobrir integralmente as taxas de ensino da primeira turma de sua nova divisão de graduação para estrangeiros. A proposta inclui um auxílio de 1 milhão de wons por mês para despesas do dia a dia, o equivalente a cerca de R$ 4,1 mil pela cotação de hoje, dia 9 de novembro. Os dois benefícios valeriam por cerca de três semestres.

“Como esperamos selecionar poucos alunos no início, estamos nos preparando para oferecer bolsas a todos eles”, disse Noh Yoo-sun, diretor do SNU College e responsável pela implantação da divisão, com exclusividade, ao “The Korea Herald”.

A universidade estima reunir cerca de 36 estudantes na estreia. O número dependerá do volume de inscrições e da avaliação dos candidatos. O valor da bolsa segue em discussão. A Divisão de Talentos Globais, aprovada pelo conselho universitário em abril, prevê de dois a três semestres de coreano intensivo e disciplinas básicas. Só depois dessa etapa os alunos escolheriam entre cursos de dez faculdades da SNU. A universidade também prepara melhorias no acesso à moradia estudantil.

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A SNU estuda ainda cobrar dos alunos da divisão taxas de ensino mais altas do que as dos estudantes sul-coreanos. Um dos motivos, segundo Noh, é o custo dos serviços adicionais, entre eles a tutoria individual feita por outros estudantes. O valor da cobrança dependerá de aprovação interna.

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Noh contou, por exemplo, que candidatos já admitidos pela SNU acabaram escolhendo universidades sul-coreanas que ofereciam mais apoio financeiro. Conforme a divisão cresça, a SNU poderá oferecer diferentes faixas de auxílio ou reservar as bolsas a parte dos alunos.

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O ensino superior sul-coreano chegou a 307.464 estudantes internacionais em 2026, uma alta de 21,3% em relação ao ano anterior, segundo levantamento do Ministério da Educação do país.