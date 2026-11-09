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Educação

Universidade Nacional de Seul avalia bolsa de R$ 4,1 mil para estrangeiros

Auxílio mensal viria acompanhado da cobertura das taxas de ensino para a turma inaugural da nova divisão de graduação, prevista para setembro de 2027

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h49
Vista aérea da entrada da Universidade Nacional de Seul, com um grande portão triangular de concreto e um pilar vertical à direita, em uma praça ampla. Uma avenida com carros e ônibus se estende ao fundo, ladeada por árvores e edifícios, com montanhas verdes sob céu azul claro.
A Universidade Nacional de Seul espera receber cerca de 36 estudantes na estreia da divisão para estrangeiros, com aulas intensivas de coreano antes da escolha do curso de graduação  (Universidade Nacional de Seul/Divulgação)
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Universidade Nacional de Seul avalia bolsa de R$ 4,1 mil para estrangeiros Priorize VEJA no Google

A Universidade Nacional de Seul (SNU) estuda cobrir integralmente as taxas de ensino da primeira turma de sua nova divisão de graduação para estrangeiros. A proposta inclui um auxílio de 1 milhão de wons por mês para despesas do dia a dia, o equivalente a cerca de R$ 4,1 mil pela cotação de hoje, dia 9 de novembro. Os dois benefícios valeriam por cerca de três semestres.

“Como esperamos selecionar poucos alunos no início, estamos nos preparando para oferecer bolsas a todos eles”, disse Noh Yoo-sun, diretor do SNU College e responsável pela implantação da divisão,  com exclusividade, ao “The Korea Herald”. 

A universidade estima reunir cerca de 36 estudantes na estreia. O número dependerá do volume de inscrições e da avaliação dos candidatos. O valor da bolsa segue em discussão. A Divisão de Talentos Globais, aprovada pelo conselho universitário em abril, prevê de dois a três semestres de coreano intensivo e disciplinas básicas. Só depois dessa etapa os alunos escolheriam entre cursos de dez faculdades da SNU. A universidade também prepara melhorias no acesso à moradia estudantil.

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A SNU estuda ainda cobrar dos alunos da divisão taxas de ensino mais altas do que as dos estudantes sul-coreanos. Um dos motivos, segundo Noh, é o custo dos serviços adicionais, entre eles a tutoria individual feita por outros estudantes. O valor da cobrança dependerá de aprovação interna.

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Noh contou, por exemplo,  que candidatos já admitidos pela SNU acabaram escolhendo universidades sul-coreanas que ofereciam mais apoio financeiro. Conforme a divisão cresça, a SNU poderá oferecer diferentes faixas de auxílio ou reservar as bolsas a parte dos alunos.

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O ensino superior sul-coreano chegou a 307.464 estudantes internacionais em 2026, uma alta de 21,3% em relação ao ano anterior, segundo levantamento do Ministério da Educação do país.

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