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Ciência

Tubarão que virou estrela na Coreia do Sul pode viver só mais duas semanas

Animal foi nomeado embaixador honorário de Busan após atrair multidões ao Porto Norte

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h57 | Atualizado em 20 out 2026, 11h22
Pessoas aglomeradas em um píer, inclinadas sobre uma grade branca, fotografando um golfinho que emerge da água verde-azulada, com a barbatana dorsal visível e respingos
Bukang-i: o tubarão que virou estrela na Coreia do Sul atraiu 1,54 milhão de visitantes ao Porto Norte de Busan em cerca de um mês. Agora, corre risco de morte (Kim Soo-hyeon/Reuters/Reuters)
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Tubarão que virou estrela na Coreia do Sul pode viver só mais duas semanas Priorize VEJA no Google

O tubarão que virou estrela na Coreia do Sul agora preocupa especialistas. Nomeado embaixador honorário de Busan após atrair multidões ao Porto Norte, Bukang-i, o tubarão, apresenta sinais de fraqueza e pode ter apenas duas semanas de vida, segundo o ictiólogo Choi Yoon, professor emérito da Universidade Nacional de Kunsan. Choi Yoon também alerta para a queda de temperatura da água. O animal permanece em um canal há mais de um mês, apesar de duas tentativas de conduzi-lo ao mar.

Em entrevista à emissora sul-coreana SBS, o especialista em peixes avaliou que a perda de força pode explicar uma cena registrada na segunda-feira, 19 de outubro: o tubarão atingiu com a cabeça uma das paredes do canal. Para Choi, o desgaste pode ter comprometido a capacidade de perceber o obstáculo e desviar. No dia anterior, vídeos de visitantes já mostravam uma possível lesão na nadadeira peitoral direita. A extremidade aparecia esbranquiçada.

O Instituto Nacional de Ciências da Pesca, que acompanha o animal, informou que não o viu se alimentar. Choi considera possível que Bukang-i esteja sem comer desde que entrou no canal. Embora a espécie possa ficar entre um e dois meses sem alimento, segundo o pesquisador, Bukang-i provavelmente já gastou grande parte da energia acumulada no organismo.

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Com cerca de três metros de comprimento, o tubarão foi visto pela primeira vez em 18 de setembro, no canal do parque à beira-mar do Porto Norte. Duas operações tentaram levá-lo de volta ao oceano. Na primeira, em 29 de setembro, as equipes recorreram a embarcações e jatos de água para fazê-lo seguir até a saída. Em 2 de outubro, utilizaram uma rede de grandes dimensões. Bukang-i, no entanto, voltou para o interior do canal.

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Após as tentativas frustradas, as autoridades mantiveram o monitoramento à espera de que ele saísse sozinho. A possível lesão e os sinais de debilidade aumentaram a preocupação com sua permanência no local. Há expectativa de que um novo plano de resgate seja apresentado ainda nesta semana.

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