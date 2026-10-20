Tubarão que virou estrela na Coreia do Sul pode viver só mais duas semanas

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Bukang-i, o tubarão que se tornou estrela na Coreia do Sul e embaixador honorário de Busan, agora preocupa especialistas. Após atrair multidões, o animal apresenta sinais de fraqueza e pode ter apenas semanas de vida, segundo ictiólogos. A falta de alimentação e a queda de temperatura da água são fatores críticos. Novas tentativas de resgate são aguardadas.

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O tubarão que virou estrela na Coreia do Sul agora preocupa especialistas. Nomeado embaixador honorário de Busan após atrair multidões ao Porto Norte, Bukang-i, o tubarão, apresenta sinais de fraqueza e pode ter apenas duas semanas de vida, segundo o ictiólogo Choi Yoon, professor emérito da Universidade Nacional de Kunsan. Choi Yoon também alerta para a queda de temperatura da água. O animal permanece em um canal há mais de um mês, apesar de duas tentativas de conduzi-lo ao mar.

Em entrevista à emissora sul-coreana SBS, o especialista em peixes avaliou que a perda de força pode explicar uma cena registrada na segunda-feira, 19 de outubro: o tubarão atingiu com a cabeça uma das paredes do canal. Para Choi, o desgaste pode ter comprometido a capacidade de perceber o obstáculo e desviar. No dia anterior, vídeos de visitantes já mostravam uma possível lesão na nadadeira peitoral direita. A extremidade aparecia esbranquiçada.

O Instituto Nacional de Ciências da Pesca, que acompanha o animal, informou que não o viu se alimentar. Choi considera possível que Bukang-i esteja sem comer desde que entrou no canal. Embora a espécie possa ficar entre um e dois meses sem alimento, segundo o pesquisador, Bukang-i provavelmente já gastou grande parte da energia acumulada no organismo.

Com cerca de três metros de comprimento, o tubarão foi visto pela primeira vez em 18 de setembro, no canal do parque à beira-mar do Porto Norte. Duas operações tentaram levá-lo de volta ao oceano. Na primeira, em 29 de setembro, as equipes recorreram a embarcações e jatos de água para fazê-lo seguir até a saída. Em 2 de outubro, utilizaram uma rede de grandes dimensões. Bukang-i, no entanto, voltou para o interior do canal.

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Após as tentativas frustradas, as autoridades mantiveram o monitoramento à espera de que ele saísse sozinho. A possível lesão e os sinais de debilidade aumentaram a preocupação com sua permanência no local. Há expectativa de que um novo plano de resgate seja apresentado ainda nesta semana.