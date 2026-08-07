The King’s Warden, sucesso na Coreia, abre festival de cinema

O drama histórico “The King’s Warden”, que levou mais de nove milhões de espectadores aos cinemas da Coreia do Sul, será o filme de abertura da quarta edição do Korean Film Festival (KOFF), que começa no dia 13 de agosto em Piracicaba e termina no dia 7 de outubro em São Paulo, com sessões gratuitas em diferentes cidades brasileiras. Dirigido por Jang Han-jun, conhecido pelo thriller “Rastros de um sequestro”, o longa é estrelado por Park Ji-hoon, ator de “Classe dos heróis fracos” e ex-integrante do grupo de K-pop Wanna One.

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Ambientado durante a Dinastia Joseon, o filme acompanha a trajetória do jovem rei Danjong, que assumiu o trono aos 10 anos de idade, mas acabou deposto pelo próprio tio e enviado ao exílio. O longa combina elementos de drama histórico e intriga política e figura entre os maiores sucessos de bilheteria do cinema sul-coreano recente.

A escolha do filme de abertura acompanha um momento de expansão do cinema sul-coreano no Brasil. O interesse do público vem crescendo ano após ano, impulsionado tanto pelo aumento dos lançamentos comerciais quanto pela realização de festivais especializados. Em 2025, o país registrou 33 estreias de filmes sul-coreanos, o maior número já contabilizado, segundo dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual.

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Criado em 2021 e realizado pela primeira vez em 2023, o KOFF amplia, em 2026, seu circuito nacional. Além de Piracicaba, onde nasceu, o festival terá programação em Fortaleza, Salvador, Curitiba, Recife, Belo Horizonte e São Paulo. Porto Alegre e Goiânia receberão atividades do KOFF LAB, braço voltado à formação de novos profissionais do audiovisual.