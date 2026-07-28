SP: Presidente da Coreia do Sul prestigia rodada de negócios de K-beauty

Em agenda pública no Brasil, presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, está participando, nesta terça-feira, de um encontro com empresários sul-coreanos e integrantes da comunidade coreana no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Ao lado da primeira-dama, Kim Hea Kyung, o presidente foi recebido por representantes de empresas instaladas no país e por imigrantes que chegaram ao Brasil durante e após a Guerra da Coreia.

Após o encontro, Lee vai abrir oficialmente a K-Beauty Glow Week, rodada de negócios dedicada à indústria sul-coreana de cosméticos. A iniciativa reúne fabricantes interessados em ampliar a presença no mercado brasileiro e foi organizada pelo Ministry of SMEs and Startups (MSS), o Ministério das Pequenas e Médias Empresas e Startups da Coreia do Sul, em parceria com a KOSME (Korea SMEs and Startups Agency), agência governamental responsável por apoiar a internacionalização de pequenas e médias empresas do país.

A programação reúne dezenas de marcas de skincare, maquiagem e beleza e integra a estratégia do governo sul-coreano de fortalecer as exportações do setor, um dos principais símbolos da chamada Hallyu, a onda cultural coreana.

Nesta quarta-feira, a feira será aberta ao público, que poderá conhecer produtos de marcas sul-coreanas que buscam expandir sua atuação no Brasil.

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