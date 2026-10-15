Shows do BTS em São Paulo não terão setor PIT, esclarece organização

A circulação de mapas de assentos dos shows do BTS em São Paulo provocou dúvidas e preocupação entre os fãs do grupo sul-coreano. Diante da repercussão, a organização das apresentações esclareceu que não haverá setor PIT nos espetáculos marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS.

“Em relação aos mapas de assentos que estão circulando atualmente nas redes sociais, gostaríamos de esclarecer que não haverá setor PIT nos shows do BTS em São Paulo. Ressaltamos que o único mapa de assentos válido é aquele publicado oficialmente no site da Ticketmaster Brasil”, informou a organização em comunicado.

A manifestação ocorre após a divulgação de plantas com áreas identificadas como PIT 1 e PIT 2, próximas ao palco. As imagens levantaram questionamentos entre integrantes do ARMY, nome dado aos fãs do BTS, especialmente aqueles que compraram ingressos para a pista e pacotes VIP com acesso à passagem de som, conhecida como soundcheck.

Alguns fãs chegaram a registrar reclamações na plataforma Reclame Aqui, alegando divergências entre o mapa apresentado durante a venda de ingressos e outras plantas que passaram a circular posteriormente. Entre as principais dúvidas estava a possibilidade de existirem áreas adicionais próximas ao palco, não oferecidas ao público no momento da compra.

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Na página oficial da Ticketmaster, os ingressos são divididos entre arquibancada, cadeira superior, cadeira inferior e pista, além do pacote VIP Soundcheck. Não há setor PIT listado entre as categorias comercializadas.

As três apresentações fazem parte da turnê mundial ARIRANG, que marca o retorno do BTS ao Brasil.