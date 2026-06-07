A disputa tecnológica entre China, Estados Unidos e Europa acaba de ganhar um novo capítulo em um setor cada vez mais estratégico: a saúde. Um robô cirúrgico desenvolvido na cidade chinesa de Shenzhen foi utilizado pela primeira vez fora da China em uma cirurgia comercial de substituição de joelho realizada no Brasil.

O procedimento ocorreu na Santa Casa de Jaú, no interior de São Paulo, e teve como paciente uma brasileira de 73 anos submetida a uma artroplastia total do joelho esquerdo. A operação foi conduzida pelo ortopedista José Roberto Pengo Junior com o auxílio do robô Kunwu, desenvolvido pela empresa chinesa Yuanhua Robotics.

Segundo a fabricante, esta foi a primeira utilização clínica comercial do equipamento fora do mercado chinês. O sistema foi criado para auxiliar cirurgias ortopédicas de substituição articular, oferecendo recursos de planejamento pré-operatório e navegação em tempo real durante o procedimento. Aliás, foi uma empresa brasileira, a Biomecanica (grupo Bringel), que desenvolveu o robô no Brasil junto com a Yuanhua Robotics.

A substituição total do joelho é considerada uma das cirurgias ortopédicas mais delicadas quando o assunto é posicionamento de próteses. Pequenos desvios podem comprometer o resultado final, provocar desgaste precoce dos componentes e exigir novas intervenções. A proposta do sistema robótico é justamente aumentar a precisão dos cortes ósseos e do alinhamento da prótese.

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De acordo com informações divulgadas pela empresa, exames realizados após a cirurgia mostraram que o alinhamento do membro inferior foi restabelecido de forma satisfatória.

Para o médico ortopedista brasileiro José Roberto Pengo Junior, a tecnologia pode trazer benefícios importantes em comparação com os métodos convencionais. Entre eles, o posicionamento mais preciso dos implantes, a redução da dor pós-operatória e a diminuição dos riscos de soltura da prótese ao longo dos anos, além de uma recuperação potencialmente mais rápida.

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Outro aspecto que chamou atenção foi a compatibilidade do sistema com uma prótese adquirida no próprio mercado brasileiro. Diferentemente de algumas plataformas robóticas fechadas, como as americanas, o Kunwu foi desenvolvido para operar com implantes de diferentes fabricantes, permitindo que hospitais utilizem fornecedores já presentes em suas cadeias de abastecimento.

A estratégia faz parte dos planos da indústria chinesa para ampliar sua presença internacional. Em comunicado, a Yuanhua Robotics afirmou que pretende expandir sua atuação no Brasil por meio do registro regulatório do equipamento, treinamento de cirurgiões, ampliação do uso clínico e criação de uma rede local de suporte técnico.

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A escolha do Brasil não foi casual. Com uma população em envelhecimento e demanda crescente por cirurgias ortopédicas, o país é visto pelas empresas chinesas como uma das principais portas de entrada para o mercado latino-americano de tecnologias médicas avançadas.