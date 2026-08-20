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Cultura

Roberta Miranda se encontra com Gaho após levar K-pop ao palco

A sertaneja que colocou BTS em show no RN ficou frente a frente com o cantor da trilha de "Itaewon Class"

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 14h49 | Atualizado em 20 ago 2026, 17h44
Uma mulher sorridente de óculos amarelos e blazer cinza ao lado de um jovem asiático de suéter colorido, ambos fazendo um coração com as mãos. Eles estão em um ambiente interno com janelas e cortinas claras ao fundo
Roberta Miranda e Gaho (./Reprodução)
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Roberta Miranda se encontra com Gaho após levar K-pop ao palco Priorizar nos meus resultados Google

Poucos dias depois de levar o K-pop para o palco, Roberta Miranda ficou frente a frente com um conhecido artista sul-coreano. A cantora se encontrou, nesta quinta-feira, dia 20, com Gaho, cantor e compositor conhecido internacionalmente por músicas que fazem parte das trilhas sonoras de alguns dos K-dramas mais populares dos últimos anos, como Itaewon Class.

O encontro ocorreu em um momento em que Roberta tem deixado cada vez mais evidente sua paixão pela cultura sul-coreana. No último dia 8, durante uma apresentação no Festival de Inverno de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, a cantora colocou o BTS no meio do repertório: vestida de roxo, cor associada ao fandom do grupo, dançou ao som de “Airplane Pt. 2” enquanto imagens dos sete integrantes apareciam nos telões.

Depois do show, Roberta reafirmou que é ARMY, como são chamados os fãs do BTS, e contou que as músicas do grupo fazem parte de sua playlist. A aproximação com o K-pop, porém, não começou agora. Em 2023, ela já havia contado que passou a conhecer melhor o gênero por influência de uma sobrinha e revelou sua admiração especialmente por Jung Kook. Na época, chegou a dizer que gostaria de fazer uma parceria com o BTS.

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Ao conhecer Gaho, Roberta contou que já acompanhava os passos do cantor desde sua chegada ao país.

“A voz do Gaho é muito linda. Estava acompanhando você desde que pisou no Brasil. Tenho muito prazer em te conhecer”, disse a cantora.

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A admiração foi recíproca. Gaho destacou a trajetória da sertaneja e afirmou que o encontro também representa uma oportunidade de aprendizado.

“É uma honra conhecer uma cantora tão lendária como Roberta Miranda, do Brasil. Como músico, estou aprendendo muito com a Roberta”, afirmou Gaho.

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Nascido Kang Dae-ho, o cantor ganhou projeção internacional principalmente por sua participação em trilhas de K-dramas. Uma de suas músicas mais conhecidas é Start Over, de Itaewon Class, série estrelada por Park Seo-joon. Gaho também gravou músicas para outras produções de sucesso, como Apostando Alto e Sorriso Real.

O artista chegou ao Brasil neste mês e já se apresentou no 19º Festival da Cultura Coreana, realizado no Bom Retiro, em São Paulo, nos dias 15 e 16. Na terça-feira, 18, participou ainda de um encontro com fãs em Guarulhos.

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A agenda brasileira continua neste sábado, 22, quando Gaho abre oficialmente, em São Paulo, a etapa brasileira da TO MARS TOUR. Depois, seguirá por cidades como São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba.

O encontro com Roberta Miranda acrescenta um capítulo curioso à passagem do sul-coreano pelo Brasil: de um lado, um cantor cuja voz ajudou a aproximar o público brasileiro dos K-dramas; de outro, um dos maiores nomes da música sertaneja, que não esconde que também foi conquistada pela cultura pop sul-coreana.

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