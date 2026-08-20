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Cultura

Roberta Miranda mostra música inédita a Gaho em cafeteria; ouça um trecho

Bruno Kim, Angela Gandra e Mideum Seo também participaram do encontro no Centro Histórico de São Paulo

Por Ana Cláudia Guimarães 20 ago 2026, 17h43
Pessoas em uma mesa de bar, uma mão erguida filmando com um celular, um jovem de suéter colorido olhando para a câmera e uma mulher sorrindo ao lado
Legenda: Roberta Miranda apresenta música inédita durante encontro com Gaho, Bruno Kim, Angela Gandra e Mideum Seo, no Centro Histórico de São Paulo  (//Divulgação)
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Roberta Miranda mostra música inédita a Gaho em cafeteria; ouça um trecho Priorizar nos meus resultados Google

Uma música de Roberta Miranda que ainda nem chegou ao estúdio ganhou, nesta quinta-feira, 20, uma primeira plateia bastante particular. Durante um almoço em um restaurante no Centro Histórico de São Paulo, a cantora mostrou a composição inédita a Gaho, artista sul-coreano conhecido pelas trilhas de K-dramas, e aos demais convidados. A reação foi unânime: todos gostaram da novidade.

Além dos dois músicos, participaram do encontro Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos; Angela Gandra, secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo; e Mideum Seo, da K-beat. Gandra ocupa atualmente o comando da pasta responsável pelas relações internacionais da capital paulista.

O almoço aproximou universos musicais que, até pouco tempo atrás, dificilmente apareceriam na mesma mesa. De um lado, Roberta, um dos nomes mais conhecidos da música sertaneja brasileira. Do outro, Gaho, cantor e compositor cuja voz chegou a milhões de espectadores por meio das trilhas sonoras de produções sul-coreanas como Itaewon Class.

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A aproximação de Roberta com a música coreana já vinha chamando atenção. No último dia 8, durante um show no Festival de Inverno de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, ela levou o BTS ao palco ao dançar Airplane Pt. 2, enquanto imagens dos sete integrantes do grupo apareciam nos telões. Fã declarada, a cantora já contou que acompanha o grupo e tem especial admiração por Jung Kook.

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No encontro desta quinta-feira, Roberta também deixou claro que já vinha acompanhando a passagem de Gaho pelo país.

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“A voz do Gaho é muito linda. Estava acompanhando você desde que pisou no Brasil. Tenho muito prazer em te conhecer”, disse.

O elogio foi devolvido pelo sul-coreano, que destacou a trajetória da cantora brasileira.

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“É uma honra conhecer uma cantora tão lendária como Roberta Miranda, do Brasil. Como músico, estou aprendendo muito com a Roberta”, afirmou Gaho.

O cantor está no país para uma série de apresentações e, no último fim de semana, foi uma das principais atrações do 19º Festival da Cultura Coreana, no Bom Retiro, em São Paulo, onde se apresentou nos dias 15 e 16.

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Bruno Kim, que também participou do almoço, está à frente da Associação Brasileira dos Coreanos, responsável pelo festival. A entidade vem ampliando a presença da cultura sul-coreana na cidade em um momento de crescimento do interesse brasileiro por K-pop, K-dramas, gastronomia, beleza e outras manifestações culturais do país asiático. Em abril, Kim já havia participado de reunião com representantes da Prefeitura e do Consulado-Geral da Coreia do Sul para tratar de iniciativas envolvendo a comunidade coreana em São Paulo.

Mas, desta vez, foi a música de Roberta que acabou roubando a cena. Ainda sem gravação, a nova composição ganhou uma audição antecipada à mesa, além da aprovação de Gaho e dos demais convidados.

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