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Quer estudar no Japão? Feira reúne 8 universidades e tira dúvidas no Rio

Evento apresenta cursos de graduação e pós-graduação em inglês ou japonês, bolsas de estudo e informações sobre a vida universitária

Por Ana Cláudia Guimarães 24 ago 2026, 21h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h47
Representantes de oito universidades japonesas estarão no Rio para apresentar cursos, bolsas de estudo e oportunidades acadêmicas.
Representantes de oito universidades japonesas estarão no Rio para apresentar cursos, bolsas de estudo e oportunidades acadêmicas.  (//Reprodução)
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Quem pretende fazer graduação ou pós-graduação no Japão poderá conversar diretamente com representantes de universidades do país nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Rio. A feira Study in Japan passará pela Uerj, pela UFRJ e pela Escola Eleva, na Barra da Tijuca. O primeiro encontro será realizado na Capela Ecumênica da Uerj, no Maracanã, das 10h às 16h30. Oito universidades japonesas terão representantes no local para apresentar cursos e atender individualmente os interessados. No dia seguinte, a programação será levada à Faculdade de Letras da UFRJ, na Cidade Universitária, das 9h às 15h.

Segundo Álvaro Kanashiro, coordenador do projeto Study in Japan no Brasil, as duas atividades são gratuitas, abertas ao público e não exigem inscrição prévia:

“Para participar, basta o estudante aparecer. O nosso objetivo é mostrar os cursos oferecidos em inglês e japonês aos jovens”.

À noite, das 18h às 19h30, representantes de seis universidades participarão de um encontro na Escola Eleva, na Barra. O evento também será gratuito, mas terá acesso semiaberto e exigirá inscrição antecipada.

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Ao todo, oito universidades japonesas estarão no Rio: Nagoya University of Economics, Kokugakuin University, Okayama University, Yokohama National University, Kyoto University of Advanced Sciences, Aichi Prefectural University, Tokyo University of Foreign Studies e University of Tsukuba.

A oferta varia de uma instituição para outra. A Kokugakuin University, por exemplo, tem forte atuação na área de estudos religiosos, especialmente em temas ligados ao xintoísmo. Kanashiro explica que o Japão não deve ser visto apenas como destino para intercâmbios de curta duração. Estrangeiros podem fazer toda a formação universitária no país:

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“É possível estudar no Japão e se formar lá, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em geral, os cursos oferecem dez vagas ou mais, mas isso varia de acordo com cada universidade”.

Nas mesas de atendimento, os estudantes poderão tirar dúvidas sobre processos seletivos, bolsas de estudo, despesas e rotina universitária.

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“Além dos cursos, os estudantes terão informações sobre bolsas e sobre como é a vida nos campus das universidades japonesas”, diz o coordenador.

O Consulado-Geral do Japão no Rio também participará dos encontros e apresentará as modalidades de bolsas MEXT, concedidas pelo governo japonês. Outras instituições ligadas ao ensino e à cooperação entre os dois países estarão presentes.

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O projeto Study in Japan começou em 2015 e mantém seu escritório brasileiro na USP. A localização em São Paulo, porém, não impede a realização de atividades em outras partes do país.

“O nosso escritório fica na USP, mas todos os anos procuramos expandir o alcance do projeto para falar sobre os cursos oferecidos pelas universidades japonesas. No ano passado, estivemos, por exemplo, em Manaus”, conta Kanashiro.

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Nipo-brasileiro, Kanashiro afirma que sua trajetória o ajuda a transitar entre os dois países e a compreender as dúvidas de quem pretende estudar no Japão. Nos primeiros anos, a iniciativa era voltada principalmente para a comunidade nipo-brasileira. O público aumentou e hoje inclui jovens atraídos pela cultura japonesa e estudantes que consideram fazer a formação universitária fora do Brasil.

Dados apresentados pelo projeto mostram que o número de estudantes vindos do Brasil matriculados no Japão passou de 460, em 2014, para 981, em 2025. A feira no Rio tenta ampliar esse movimento ao colocar os jovens diante de quem conhece os cursos, as bolsas e os processos de seleção.

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