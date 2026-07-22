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Presidente da Coreia do Sul vem ao Brasil com foco em IA e chips

Viagem de Lee Jae Myung retribui a visita de Lula e Janja a Seul, em fevereiro, e terá na pauta tecnologia, minerais críticos e comércio bilateral

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 14h52 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h33
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung (Ricardo Stuckert/PR)
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Presidente da Coreia do Sul vem ao Brasil com foco em IA e chips Priorizar nos meus resultados Google

Semicondutores, inteligência artificial e minerais críticos passaram a definir parte da agenda econômica mundial. A visita de Estado do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ao Brasil, marcada para a próxima segunda, dia 27 de julho, reflete esse movimento e deverá concentrar as negociações justamente nas áreas consideradas mais estratégicas para o futuro da indústria. O encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorrerá poucos meses depois da viagem do brasileiro a Seul, quando os dois países elevaram suas relações ao nível de Parceria Estratégica e estabeleceram um plano conjunto para aprofundar a colaboração até 2029. Assim como Lula, o presidente da Coreia estará acompanhado da primeira-dama, Kim Hea Kyung.

Embora a pauta inclua áreas tradicionais, como comércio, saúde, cultura e educação, o foco das conversas deverá estar nas cadeias produtivas de alta tecnologia. A Coreia do Sul é uma das maiores potências mundiais na fabricação de semicondutores, baterias e produtos eletrônicos, enquanto o Brasil reúne reservas de minerais essenciais para essa indústria e busca ampliar sua participação na economia da inovação. A combinação de capacidades tornou a aproximação entre os dois governos uma prioridade para ambos os lados.

A agenda inclui ainda discussões sobre a expansão do comércio bilateral, que movimentou US$ 10,8 bilhões em 2025. A expectativa é avançar na diversificação da pauta comercial, fortalecer a integração produtiva e ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado sul-coreano. Atualmente, a Coreia do Sul é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e figura entre os principais investidores estrangeiros no país.

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