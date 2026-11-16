Por que o novo sucesso do Disney+ põe atores coreanos em castelos europeus
Lee Jong-suk chegou a recusar o papel de príncipe em "A Imperatriz se Casou Novamente", série que bateu recorde no Disney+
O ator sul-coreano Lee Jong-suk chegou a sugerir outro ator para o papel de príncipe em “A Imperatriz se Casou Novamente”. Já tinha lido o quadrinho que deu origem à série e se lembrava da descrição de Heinrey. De tão bonito, o príncipe faria desmaiar quem cruzasse o olhar com ele:
“Era um papel para um homem realmente bonito”, contou ele, modestamente, no programa “Salon Drip”, no YouTube, ao lembrar por que recusou o convite de início.
Acabou aceitando depois da insistência do diretor Cho Soo-won, com quem já havia trabalhado em “Pinocchio”. Segundo a Disney, o K-drama teve a estreia mais vista no mundo entre as produções originais locais do Disney+ e do Hulu. O recorde leva em conta as visualizações nos três primeiros dias após o lançamento, em 3 de novembro. A série também liderou o ranking de estreias sul-coreanas em mais de 50 mercados.
Na trama, Sovieshu (Ju Ji-hoon), imperador do Reino do Oriente, pede o divórcio a Navier (Shin Min-a). Ele se apaixonou por Rashta (Lee Se-young), uma mulher que fugiu da escravidão. Navier aceita a separação com uma condição. Quer autorização para se casar com Heinrey, príncipe herdeiro do Reino do Ocidente e rival do marido.
Para dar forma aos reinos imaginários, a produção levou o elenco sul-coreano a locações europeias. O palácio de Schleissheim, na Alemanha, serviu de cenário para a corte de Navier. Na República Tcheca, os jardins de Kroměříž abrigaram cenas da aproximação entre a imperatriz e o príncipe. Nas ruas de Kutná Hora, a equipe instalou letreiros em coreano nas fachadas das lojas.
Durante décadas, os dramas de época sul-coreanos buscaram suas intrigas na história do próprio país, do período dos Três Reinos às dinastias Goryeo e Joseon. Nas séries de fantasia, o sobrenatural costumava aparecer na Coreia contemporânea. Uma corte de inspiração europeia exigia gastar mais com cenários e figurinos, além de apresentar ao público uma hierarquia de duques, marqueses e condes.
Foi na internet que essas histórias encontraram público. Os romances publicados em capítulos e os webtoons, como são chamados os quadrinhos digitais, popularizaram a mistura de romance e fantasia conhecida como romantasia. “A Imperatriz se Casou Novamente” nasceu como um romance de Alphatart. A versão em quadrinhos chegou a quase 3 bilhões de visualizações no mundo, segundo a Disney. Para os estúdios, contar com esses leitores ajuda a justificar o custo de levar os palácios à tela.
Outra história de Alphatart está em produção na Netflix. Prevista para 2027, “Men of the Harem”<span< span=””> style=”font-weight: 400;”> traz Bae Suzy, de </span<>400;”>”Doona! “, como Latil, imperatriz de Tarium. Para se manter no trono, ela reúne um harém de consortes. A direção é de Lee Eung-bok, de Sweet Home, e o roteiro é de Hwang Jin-young, de My Dearest. Shin Seung-ho, Dex (Kim Jin-young), Kim Dan e Yoo Jung-hoo também estão no elenco.
Kim Tae-ri, de Mr. Sunshine, negocia o papel principal em outra adaptação, “I’m the Queen in This Life”. O romance saiu na plataforma Naver em 2020 e virou webtoon em 2022. Segundo o jornal “Ilgan Sports”, Jung Dae-yoon, de Reborn Rich, vai dirigir a série. Na história, Ariadne volta quinze anos no tempo depois de ser traída pelo noivo, pela irmã mais velha e pelos pais. Desta vez, ela quer a coroa do Reino Etrusco. Mas aí é outra história.