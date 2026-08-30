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Pop-up do Stray Kids na Barra: lightsticks e linha oficial SKZOO

Loja de Samuel Lee, o Sam, abre na semana do Rock in Rio; empresário já trouxe ao Brasil astros como Lee Jun-ho e Kang Tae-oh

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 17h36
Grupo de oito personagens animados de animais, incluindo coelho, cachorro, pato e raposa, em um aeroporto. Eles estão em frente a uma grande janela, com um avião vermelho e branco da SKZOO e uma torre de controle visíveis ao fundo. Alguns personagens seguram malas ou celulares, prontos para viajar
Stray Kids (Divulgação/Divulgação)
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Pop-up do Stray Kids na Barra: lightsticks e linha oficial SKZOO Priorizar nos meus resultados Google

Os STAYs que estiverem no Rio para ver o Stray Kids no Rock in Rio terão um endereço a mais no roteiro. Samuel Lee, o Sam, empresário do show business que, por meio da SAM Entretenimento, já trouxe ao Brasil astros sul-coreanos como Lee Jun-ho e Kang Tae-oh, abrirá no Shopping Metropolitano Barra a pop-up SKZOO Everywhere All Around the World. A loja terá 62 produtos oficiais do grupo, entre lightsticks, bonecos de pelúcia, roupas e acessórios.

As vendas ocorrerão em duas etapas. A partir de 3 de setembro, o público poderá comprar a Official Light Stick Ver. 2 (bastão luminoso que os fãs levam aos shows para demonstrar apoio ao grupo). No dia 4, chegam os demais produtos do catálogo da linha SKZOO, formada por personagens inspirados nos oito integrantes do Stray Kids: bonecos, chaveiros e outros acessórios. A loja carioca faz parte da edição global da pop-up, que também terá endereços em Bogotá, Buenos Aires e Cidade do México, de acordo com o anúncio oficial.

O item que deve atrair a maior procura, segundo o Sam, é o lightstick, usado pelos fãs durante os shows: “Sem dúvida, nossa maior aposta são os lightsticks. É um produto muito simbólico para o fã e está diretamente ligado à experiência de um show. Por isso, acreditamos que a procura será muito alta”, disse Lee.

Os produtos do SKZOO aparecem logo depois na lista de apostas: “Estamos bastante otimistas, principalmente com os bonecos de pelúcia, chaveiros e acessórios, que têm um apelo muito forte entre os fãs”, afirmou.

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A escolha do Shopping Metropolitano Barra levou em conta a proximidade com a Cidade do Rock. O Stray Kids será a principal atração do Palco Mundo em 11 de setembro, data que marca a estreia de um grupo de K-pop no festival. O show está marcado para 0h05, segundo a programação do Rock in Rio.

Nascido na Coreia do Sul, Samuel Lee veio ainda criança para o Brasil. Depois de passar um período fora do país para estudar, retornou e assumiu os negócios da família. O ponto de partida foi o Bom Retiro, bairro de São Paulo com forte presença da comunidade coreana.

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“O Bom Retiro sempre foi o nosso lar. É um lugar que tem uma ligação muito forte com a comunidade coreana e que, ao longo dos anos, passou a ser conhecido como uma espécie de downtown coreana de São Paulo”, contou.

A família começou no ramo da alimentação, com o WA Bar e o restaurante Jong Ga. Mais tarde, Lee passou a trabalhar também com eventos, por meio da SAM Entretenimento, e com a venda de produtos oficiais pela SAM K-Store.

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“Participar de um projeto como esse com o Stray Kids tem um significado especial. É uma continuidade de algo que nossa família vem fazendo há anos: aproximar o público brasileiro da cultura coreana, agora também por meio da música, dos eventos e da cultura pop”, afirmou.

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