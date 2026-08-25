Park Do-Ha faz shows no país, canta bossa nova e mira parceria com Livinho

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Park Do-Ha, cantor sul-coreano, desembarca no Brasil para shows em São Luís e Belém. Em entrevista exclusiva à VEJA, ele revela sua paixão pela bossa nova, que conheceu na escola de artes, e o desejo de gravar com MC Livinho, de quem já fez um cover. Ele busca novas inspirações em ritmos locais.

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Às vésperas de desembarcar no Brasil para dois shows, em São Luís e Belém, Park Do-Ha falou com exclusividade à coluna Giro pelo Oriente, de VEJA, sobre sua relação com a música brasileira. O cantor sul-coreano contou que conheceu a bossa nova no início da carreira na escola de artes, cantou um trecho de Garota de Ipanema e revelou que gostaria de gravar com MC Livinho, de quem já interpretou uma música.

A primeira apresentação será no Matsuri 2026, realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Multicenter Sebrae, em São Luís. No dia 27, Park Do-Ha estará no Multiverso Geek + Conecta 2026, no Hangar, em Belém.

“Olá, Brasil. Aqui é Park Do-Ha. Para os assinantes de VEJA e para todos os meus amados fãs brasileiros, quero mandar um abraço. Às vésperas da turnê pelo Brasil, em setembro, é muito significativo e emocionante cumprimentar vocês primeiro dessa forma”, disse o cantor no vídeo enviado à coluna.

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Ao ser perguntado sobre o que conhecia da música brasileira, Park Do-Ha escolheu a bossa nova. Segundo ele, o gênero chama sua atenção pela combinação entre leveza e sofisticação:

“Eu gosto muito do ritmo e da emoção da bossa nova. Acho sofisticado e, ao mesmo tempo, confortável. Recebo muita inspiração musical enquanto escuto essas músicas”.

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O primeiro contato ocorreu quando o cantor ainda estudava artes. A canção apresentada em sala de aula foi “Garota de Ipanema”.

“Quando eu não sabia muito sobre música, conheci esse estilo na escola de artes. A música era ‘Garota de Ipanema’. Foi o primeiro gênero musical com o qual tive contato naquela época. Gostei tanto que fiquei apaixonado”, contou, antes de cantar um trecho da canção.

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A bossa nova, porém, não é a única música brasileira presente na lista do artista. Park Do-Ha também escuta funk e já gravou um cover de “Imagina”, de MC Livinho. Na entrevista, disse que gostaria de fazer uma parceria com o funkeiro brasileiro.

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O cantor pretende ainda aproveitar a viagem para conhecer outros ritmos e buscar referências para seus próximos trabalhos. Atualmente, Park Do-Ha lidera o grupo XD, antes chamado XEED, e também mantém carreira solo. Ele participou dos programas sul-coreanos “BOYS24” e “MIXNINE”.