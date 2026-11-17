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A Olive Young, gigante do setor de skincare coreano, inova com sua primeira loja dedicada exclusivamente à maquiagem, a Color Ground Hongdae, em Seul. O espaço agrupa produtos por tipo e função, introduzindo novas marcas e serviços como análise de coloração pessoal. A aposta é no acabamento natural, visando o público jovem e turistas, e a expansão de marcas coreanas.

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Na Color Ground Hongdae, nova loja de maquiagem da Olive Young em Seul, maquiagens de marcas diferentes vão dividir as prateleiras. A marca, a maior do setor de skincare da Coreia, anunciou a abertura da loja de quatro andares em Seul, a primeira da rede sul-coreana de cosméticos dedicada a uma só categoria. Na unidade, decorada em tons de rosa, os produtos serão agrupados por tipo, textura e função.

Cerca de 26% das marcas presentes na loja estreiam no catálogo da Olive Young e terão uma seção própria. Haverá também estações de retoque rápido e um serviço de análise de coloração pessoal para ajudar os clientes a escolher os tons.

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A Coreia do Sul exportou US$ 1,11 bilhão em maquiagem no acumulado até setembro, segundo o Ministério da Segurança Alimentar e Farmacêutica do país. O valor equivale a cerca de um oitavo do que renderam as exportações de produtos para cuidados com a pele no mesmo período.

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A varejista vê uma oportunidade no efeito conhecido como “pele de vidro”, de aparência lisa e luminosa. Segundo um representante da Olive Young, a maquiagem de acabamento natural completa o resultado da rotina de cuidados com a pele.

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De janeiro a outubro, clientes de 13 a 20 anos responderam por mais da metade das vendas nas unidades da rede em Hongdae, segundo a empresa. No mesmo período, os estrangeiros representaram 84% dos compradores. A aposta é que as novidades caiam no gosto do público local e cheguem a outros países na mala de quem visita Seul.

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A Olive Young pretende abrir outras lojas especializadas e ajudar pequenas marcas sul-coreanas a entrar em mercados estrangeiros. Entre os produtos em que a empresa aposta para essa expansão estão hidratantes labiais e séruns para cílios.