O que Lisa, do Blackpink, esconde no novo lançamento do PlayStation?

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A superestrela do k-pop Lisa, integrante do Blackpink, une forças com a PlayStation para lançar uma edição limitada e exclusiva do controle DualSense para o PS5. Com um design personalizado que incorpora elementos visuais da artista, como seus olhos e franja, o acessório promete ser um item cobiçado por fãs e colecionadores. Descubra os detalhes desta colaboração inovadora.

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Quem olhar para o novo controle do PlayStation 5 talvez reconheça Lisa antes mesmo de encontrar as letras de seu nome. Os olhos e a franja da integrante do Blackpink, o maior grupo de k-pop feminino, aparecem no painel sensível ao toque. Estrelas e um “LL” completam o desenho, feito sobre um acabamento perolado escolhido pela cantora.

O DualSense de edição limitada foi anunciado pela Sony nesta segunda-feira, 21. Lisa participou da criação do visual. Segundo a artista, jogar é uma das maneiras que encontrou de relaxar, e a colaboração lhe deu a oportunidade de incluir no objeto detalhes que seus fãs reconheceriam.

A parceria entre as duas começou em uma campanha mundial do PS5 no ano passado. Agora chega a um produto que o público poderá usar. A escolha de representar Lisa pelos olhos, pela franja e pelas iniciais, em vez de estampar uma fotografia sua no controle, aproxima o acessório da identidade visual que ela construiu nos palcos.

A pré-venda internacional começa em 2 de outubro, e o lançamento está previsto para 30 de outubro. A PlayStation informa que produzirá o controle em quantidades limitadas e anuncia preço sugerido de US$ 84,99 nos Estados Unidos. Embora tenha publicado o lançamento em seu blog brasileiro, a empresa não informou preço em real e também não identificou lojas participantes no país.

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Nos Estados Unidos, a colaboração também terá roupas, bonés, bolsas, chaveiros, adesivos e uma capa para transportar o controle. A PlayStation anunciou calendários de venda próprios para esses itens, que não devem ser confundidos com a pré-venda do DualSense. A estreia do acessório ocorre uma semana depois do lançamento de Press Play, novo EP de Lisa, marcado para o dia 23 de outubro.