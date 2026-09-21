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O que Lisa, do Blackpink, esconde no novo lançamento do PlayStation?

Depois de estrelar uma campanha da empresa, a cantora prepara uma nova colaboração para outubro; os fãs mais atentos reconhecerão os detalhes

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 13h45 | Atualizado em 21 set 2026, 13h47
Mulher jovem de cabelos castanhos e longos, sorrindo e olhando para a direita, segurando um controle de videogame branco com desenho de olhos azuis e franja preta na parte superior, em um fundo claro com estrelas
Lisa, do Black Pink, é inspiração do visual do novo controle de edição limitada da PlayStation  (Playstation/Divulgação)
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O que Lisa, do Blackpink, esconde no novo lançamento do PlayStation? Priorizar nos meus resultados Google

Quem olhar para o novo controle do PlayStation 5 talvez reconheça Lisa antes mesmo de encontrar as letras de seu nome. Os olhos e a franja da integrante do Blackpink, o maior grupo de k-pop feminino, aparecem no painel sensível ao toque. Estrelas e um “LL” completam o desenho, feito sobre um acabamento perolado escolhido pela cantora.

O DualSense de edição limitada foi anunciado pela Sony nesta segunda-feira, 21. Lisa participou da criação do visual. Segundo a artista, jogar é uma das maneiras que encontrou de relaxar, e a colaboração lhe deu a oportunidade de incluir no objeto detalhes que seus fãs reconheceriam.

A parceria entre as duas começou em uma campanha mundial do PS5 no ano passado. Agora chega a um produto que o público poderá usar. A escolha de representar Lisa pelos olhos, pela franja e pelas iniciais, em vez de estampar uma fotografia sua no controle, aproxima o acessório da identidade visual que ela construiu nos palcos.

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A pré-venda internacional começa em 2 de outubro, e o lançamento está previsto para 30 de outubro. A PlayStation informa que produzirá o controle em quantidades limitadas e anuncia preço sugerido de US$ 84,99 nos Estados Unidos. Embora tenha publicado o lançamento em seu blog brasileiro, a empresa não informou preço em real e também não identificou lojas participantes no país.

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Nos Estados Unidos, a colaboração também terá roupas, bonés, bolsas, chaveiros, adesivos e uma capa para transportar o controle. A PlayStation anunciou calendários de venda próprios para esses itens, que não devem ser confundidos com a pré-venda do DualSense. A estreia do acessório ocorre uma semana depois do lançamento de Press Play, novo EP de Lisa, marcado para o dia 23 de outubro.

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