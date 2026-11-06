NTX leva Bollywood ao palco na Índia e manda um ‘Te amo’ aos fãs do Brasil

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O grupo de K-pop NTX encantou a Índia com shows memoráveis, incorporando sucessos de Bollywood para mais de 50 mil fãs. Em sua segunda visita ao país, os integrantes expressaram a felicidade com a recepção e o desejo de colaborações com artistas locais. Eles também deixaram um recado emocionante para os fãs brasileiros.

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O grupo de k-pop NTX, que tem milhares de fãs espalhadas pelo Brasil, fez shows na Índia com sucessos de Bollywood na apresentação. O grupo quer estreitar a relação com o público do país. Diante de cerca de 50 mil pessoas, o grupo sul-coreano cantou “Kesariya”, do filme Brahmāstra, e apresentou coreografias ao som de “Kala Chashma” e “Koi Mil Gaya”. Era a segunda visita dos integrantes à Índia, onde esperam passar a se apresentar com mais frequência.

O show fez parte do “Rang De Korea”, etapa de Nova Délhi do Korea Culture Day 2026, organizado pelo Centro Cultural Coreano na Índia. O festival reuniu música, taekwondo, gastronomia e atividades culturais. Sob o tema “Uma luz, duas cidades”, o evento aproximou referências do Diwali indiano e do Chuseok sul-coreano, com ênfase nos vínculos familiares e comunitários. A programação também passou por Hyderabad, no final de outubro.

Ao falar da experiência no palco, Rawhyun, do NTX, destacou o impacto de receber o carinho dos fãs:

“É uma honra. A cada apresentação, me pego pensando se algum dia vou ter a chance de viver momentos como esses novamente, e isso me faz refletir sobre muitas coisas. Fico muito feliz ao ver as pessoas torcendo por nós com tanto entusiasmo enquanto canto e danço com a minha equipe. São momentos que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida”.

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A recepção também marcou Yunhyeok:

“O público é realmente enorme. Sentimos muitas emoções e sensações em cada país, mas os fãs da Índia nos surpreenderam com o apoio extraordinário que nos deram”, disse.

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Hojun, por sua vez, agradeceu pelo carinho recebido no país:

“Estamos agradecidos pela forma como fomos acolhidos pelos fãs indianos.”

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O interesse pela música indiana já vinha de antes da viagem. Em entrevista à agência de notícias ANI, Rawhyun contou que ouviu uma playlist de Bollywood antes de embarcar. Entre os artistas que chamaram sua atenção está o rapper Hanumankind, de “Big Dawgs”, com quem gostaria de trabalhar:

“Eu amo o Hanumankind e a música dele, “Big Dawgs”. Adoro! Quero fazer uma colaboração com ele”.

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Yunhyeok também tem vontade de conhecer e trabalhar com Vicky Kaushal, ator que aparece no vídeo de “Tauba Tauba”. O artista recordou a apresentação do NTX com a música, que ganhou repercussão nas redes sociais, e disse que uma colaboração seria uma honra.

Na mesma entrevista, Hyeongjin falou sobre o amadurecimento do grupo. Segundo ele, os integrantes passaram a compreender melhor suas capacidades nas apresentações ao vivo, na produção das próprias músicas e na edição de vídeos. Essa transformação também chegou à sonoridade:

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“O NTX deixou uma proposta mais leve e fofa para adotar uma música mais poderosa, pensada para aumentar a energia dos shows.”

Changhun vê na combinação de música, coreografia e iluminação uma das explicações para o interesse dos fãs indianos pelo K-pop. Já Seungwon destacou a influência do hip-hop na identidade do NTX e a liberdade de expressão dos integrantes como elementos que ajudam a criar essa conexão com o público.

Ao comentar uma faixa que o grupo planeja lançar, Seungwon voltou sua atenção para quem acompanha o trabalho do NTX:

“Estou sempre pensando nas novas emoções, sentimentos e sensações que os fãs vão experimentar. Colocaremos todos esses sentimentos na nossa nova música, que vamos lançar”

Para Eunho, as dificuldades enfrentadas depois da estreia mudaram a maneira de encarar a profissão. À ANI, ele contou que imaginava uma trajetória mais tranquila e que passou a dar outro valor às possibilidades de mostrar seu trabalho:

“Isso me fez perceber como cada oportunidade é importante e significativa, seja lançar uma nova música ou ter a chance de ser visto pelos fãs”, disse.

Hyeongjin também deixou um recado para os fãs do Brasil:

“Quanto mais atividades fazemos em outros países, mais os fãs brasileiros querem nos ver. Muito obrigado! Vou me preparar bem para corresponder às expectativas de vocês da próxima vez que eu me apresentar no Brasil!”

Hojun finalizou:

“Também estamos com muita saudade do Brasil e mal podemos esperar para viver com vocês mais um show cheio de paixão! Esperamos reencontrar vocês em 2027 com novos conceitos! Amamos todos vocês!”, disse Hojun, que encerrou o recado em português. “Te amo!”