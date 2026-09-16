Novo recorde faz longevidade no Japão voltar a chamar atenção do mundo

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O Japão alcançou um marco histórico, superando 100 mil centenários pela primeira vez. Os dados do Ministério da Saúde revelam 107.677 pessoas com 100 anos ou mais, um aumento de quase 8 mil em um ano. As mulheres representam a vasta maioria, com 88% do total. Este é o 56º recorde anual consecutivo de longevidade no país.

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O Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil pessoas com 100 anos ou mais. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, o país tinha 107. 677 centenários em 1º de setembro, um aumento de 7. 914 em relação ao ano anterior. É o 56º recorde anual consecutivo.

As mulheres são ampla maioria entre os japoneses que chegaram aos três dígitos: 94. 298, o equivalente a cerca de 88% do total. Entre os homens, são 13. 379 centenários.

A pessoa mais velha do país é Fuyo Kishimoto, de 114 anos, moradora de Kyoto. Já o homem mais idoso é Hikaru Kato, de 112 anos, da cidade de Kumamoto.

Shimane, no oeste do Japão, é a província com a maior concentração de centenários: 186,65 para cada 100 mil habitantes. A região ocupa o primeiro lugar no ranking há 14 anos consecutivos. Na sequência aparecem Kochi, com 169,52 centenários por 100 mil habitantes, e Tottori, com 152,48.

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Na outra ponta da lista estão Saitama, com 51,27 centenários para cada 100 mil habitantes, Aichi, com 57,79, e Osaka, com 60,06.

O avanço da longevidade no Japão fica ainda mais evidente quando os números atuais são comparados aos de seis décadas atrás. Em 1963, ano em que entrou em vigor a Lei de Assistência Social para Idosos, o país contabilizava apenas 153 centenários.

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O total chegou a 10 mil em 1998 e ultrapassou 50 mil em 2012. Agora, pouco mais de uma década depois, mais que dobrou e rompeu pela primeira vez a barreira dos 100 mil.