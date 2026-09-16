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Novo recorde faz longevidade no Japão voltar a chamar atenção do mundo

As mulheres são ampla maioria entre os japoneses que chegaram aos três dígitos de idade

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 11h00
Duas mulheres idosas asiáticas, usando máscaras brancas, participam de uma cerimônia ao ar livre. Uma delas, de chapéu cinza, inclina-se para cheirar flores brancas e segura um galho com uma flor vermelha. A outra, de óculos e lenço branco, está com as mãos unidas em oração, segurando um incenso verde. Ao fundo, há arranjos florais coloridos e pessoas borradas
Uma idosa japonesa deposita flores na Cerimônia do Memorial da Paz de Hiroshima (Jinhee Lee/SOPA Images/LightRocke/Getty Images)
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O Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil pessoas com 100 anos ou mais. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, o país tinha 107. 677 centenários em 1º de setembro, um aumento de 7. 914 em relação ao ano anterior. É o 56º recorde anual consecutivo.

As mulheres são ampla maioria entre os japoneses que chegaram aos três dígitos: 94. 298, o equivalente a cerca de 88% do total. Entre os homens, são 13. 379 centenários.

A pessoa mais velha do país é Fuyo Kishimoto, de 114 anos, moradora de Kyoto. Já o homem mais idoso é Hikaru Kato, de 112 anos, da cidade de Kumamoto.

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Shimane, no oeste do Japão, é a província com a maior concentração de centenários: 186,65 para cada 100 mil habitantes. A região ocupa o primeiro lugar no ranking há 14 anos consecutivos. Na sequência aparecem Kochi, com 169,52 centenários por 100 mil habitantes, e Tottori, com 152,48.

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Na outra ponta da lista estão Saitama, com 51,27 centenários para cada 100 mil habitantes, Aichi, com 57,79, e Osaka, com 60,06.

O avanço da longevidade no Japão fica ainda mais evidente quando os números atuais são comparados aos de seis décadas atrás. Em 1963, ano em que entrou em vigor a Lei de Assistência Social para Idosos, o país contabilizava apenas 153 centenários.

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O total chegou a 10 mil em 1998 e ultrapassou 50 mil em 2012. Agora, pouco mais de uma década depois, mais que dobrou e rompeu pela primeira vez a barreira dos 100 mil.

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Japão
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