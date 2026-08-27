Niterói Expo Geek reúne animes, mangás e cosplay no Caminho Niemeyer

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A Niterói Expo Geek chega à 4ª edição com expectativa de mais de 30 mil visitantes no Caminho Niemeyer, em Niterói, nos dias 12 e 13 de setembro. O evento gratuito oferece mais de 50 atrações de cultura pop, incluindo games, anime, cosplay e K-pop, das 10h às 20h. Retire seu ingresso no Sympla para não perder!

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A Niterói Expo Geek chega à quarta edição com a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Gratuito, o evento terá mais de 50 atrações ligadas à cultura pop, com atividades das 10h às 20h. É necessário retirar ingresso pelo Sympla. A projeção acompanha o crescimento registrado desde a primeira edição. Em 2023, a feira recebeu mais de seis mil visitantes. O público passou de 12 mil no ano seguinte e ultrapassou 24 mil em 2025. Neste ano, os organizadores trabalham com uma estimativa superior a 30 mil pessoas, mas acreditam que o número pode chegar a 40 mil durante os dois dias.

A programação reúne games, anime, cosplay, K-pop, dublagem, música, teatro, RPG, literatura, swordplay e tecnologia. Entre os convidados estão os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D’Aulizio.

“Costumo dizer que o evento é uma revista viva do universo geek. Em vez de representar games, animes e cosplay, ela reúne várias culturas que, hoje, formam esse universo. É como um cenário para mostrar essas diferentes editorias do mundo geek e conversar com personagens de cada uma delas”, diz Alexandre Lage, um dos idealizadores do evento.

Também estão previstos shows da Banda Ducktails, atividades da Floresta Secreta, o espetáculo “Alice e a Ampulheta Paradoxal”, o lançamento de um curta de anime nacional e um painel dedicado ao super-herói brasileiro. Somadas, as atividades representam 60 horas de programação.

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Um dos destaques é a disputa de cosplay, que ganhou participantes a cada edição. O número passou de 300 inscritos, em 2023, para cerca de 650 no ano seguinte e chegou a aproximadamente 800 em 2025. No ano passado, segundo o balanço divulgado pela organização, a Niterói Expo Geek reuniu mais de 50 atividades, 100 artistas, 55 feirantes e expositores e 350 profissionais convidados. O conteúdo relacionado ao evento teria alcançado mais de 8 milhões de pessoas nas plataformas digitais.

“Além dos palcos e das áreas destinadas aos concursos, a feira reserva espaço para artistas, escritores, artesãos e pequenos empreendedores. O público poderá conhecer e comprar produtos inspirados em personagens, filmes, séries, quadrinhos, games e outros segmentos da cultura pop”, adianta Alexandre.

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Durante os dois dias, os visitantes poderão participar de concursos, assistir a shows e espetáculos, jogar, acompanhar painéis e conhecer o trabalho de artistas independentes e profissionais ligados à tecnologia e à economia criativa.