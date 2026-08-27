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Niterói Expo Geek reúne animes, mangás e cosplay no Caminho Niemeyer

Evento gratuito terá cerca de 50 atrações e 60 horas de atividades

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 06h38
Pessoa fantasiada de Kakashi Hatake, personagem de anime, com cabelo branco espetado, bandana azul, máscara preta e colete verde, lendo um livro verde com escrita japonesa. Um boneco de cachorro marrom está em seu ombro, com um fundo de água azul e montanhas distantes
Cosplayer caracterizado como Kakashi Hatake, personagem do anime japonês Naruto; concurso de fantasias é um dos destaques da Niterói Expo Geek (Niterói Expo Geek/Divulgação)
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Niterói Expo Geek reúne animes, mangás e cosplay no Caminho Niemeyer Priorizar nos meus resultados Google

A Niterói Expo Geek chega à quarta edição com a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Gratuito, o evento terá mais de 50 atrações ligadas à cultura pop, com atividades das 10h às 20h. É necessário retirar ingresso pelo Sympla. A projeção acompanha o crescimento registrado desde a primeira edição. Em 2023, a feira recebeu mais de seis mil visitantes. O público passou de 12 mil no ano seguinte e ultrapassou 24 mil em 2025. Neste ano, os organizadores trabalham com uma estimativa superior a 30 mil pessoas, mas acreditam que o número pode chegar a 40 mil durante os dois dias.

A programação reúne games, anime, cosplay, K-pop, dublagem, música, teatro, RPG, literatura, swordplay e tecnologia. Entre os convidados estão os dubladores Úrsula Bezerra e William Viana, além de Marcos Castro e Luciana D’Aulizio.

“Costumo dizer que o evento é uma revista viva do universo geek. Em vez de representar games, animes e cosplay, ela reúne várias culturas que, hoje, formam esse universo. É como um cenário para mostrar essas diferentes editorias do mundo geek e conversar com personagens de cada uma delas”, diz Alexandre Lage, um dos idealizadores do evento.

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Também estão previstos shows da Banda Ducktails, atividades da Floresta Secreta, o espetáculo “Alice e a Ampulheta Paradoxal”, o lançamento de um curta de anime nacional e um painel dedicado ao super-herói brasileiro. Somadas, as atividades representam 60 horas de programação.

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Um dos destaques é a disputa de cosplay, que ganhou participantes a cada edição. O número passou de 300 inscritos, em 2023, para cerca de 650 no ano seguinte e chegou a aproximadamente 800 em 2025. No ano passado, segundo o balanço divulgado pela organização, a Niterói Expo Geek reuniu mais de 50 atividades, 100 artistas, 55 feirantes e expositores e 350 profissionais convidados. O conteúdo relacionado ao evento teria alcançado mais de 8 milhões de pessoas nas plataformas digitais.

“Além dos palcos e das áreas destinadas aos concursos, a feira reserva espaço para artistas, escritores, artesãos e pequenos empreendedores. O público poderá conhecer e comprar produtos inspirados em personagens, filmes, séries, quadrinhos, games e outros segmentos da cultura pop”, adianta Alexandre.

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Durante os dois dias, os visitantes poderão participar de concursos, assistir a shows e espetáculos, jogar, acompanhar painéis e conhecer o trabalho de artistas independentes e profissionais ligados à tecnologia e à economia criativa.

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