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Na Coreia, mulher desliga freezer para carregar celular e derrete sorvetes

Cliente saiu sem reconectar o equipamento em loja sem funcionários; dono divulgou imagens de segurança e relatou denúncia contra a mulher

Por Ana Cláudia Guimarães 14 out 2026, 07h00
Cartaz com texto em coreano e imagens de segurança. Uma pessoa com cabelo escuro e camiseta branca desliga um freezer para carregar o celular, causando derretimento de sorvetes.
Mulher desliga freezer para carregar seu celular (./Reprodução)
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Na Coreia, mulher desliga freezer para carregar celular e derrete sorvetes Priorize VEJA no Google

Uma loja sem funcionários na Coreia do Sul ficou com sorvetes derretidos depois que uma mulher, acredite!, usou a tomada do freezer para carregar o celular. Ao sair, ela não restabeleceu a energia do equipamento. Segundo o proprietário, os produtos não puderam mais ser vendidos e precisaram ser descartados.

O relato foi divulgado hoje na mídia sul-coreana. O dono compartilhou a fotografia de um aviso afixado na loja, com imagens das câmeras de segurança mostrando a mulher carregando o aparelho sobre o freezer. No cartaz, o comerciante informou que ela havia sido denunciada por prejudicar o funcionamento do estabelecimento.

O episódio tem um precedente. Em março de 2022, outra mulher, na faixa dos 60 anos, desligou um freezer de uma sorveteria sem funcionários em Bucheon, na província de Gyeonggi. O prejuízo foi estimado em 500 mil won (cerca de 375 dólares, segundo o jornal). A responsável, que já tinha antecedentes por infrações semelhantes, foi condenada a quatro meses de prisão, com a execução da pena suspensa por um ano.

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