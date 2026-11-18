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Na cúpula da Apec, o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu a redução de tarifas e maior acesso ao mercado da China para empresas estrangeiras. O anúncio, que busca oferecer condições mais estáveis para investidores, ocorre em meio a disputas com os EUA e desafios econômicos internos. Entenda as propostas e o contexto.

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O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu reduzir tarifas e facilitar o acesso de empresas estrangeiras ao mercado da China durante a cúpula empresarial da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), hoje, em Shenzhen. A proposta inclui mudanças nas regras para fazer negócios no país e maior abertura do setor de serviços.

As promessas foram apresentadas sem uma lista das tarifas que seriam reduzidas ou um calendário para a implementação das mudanças. Xi afirmou que pretende oferecer condições mais estáveis e previsíveis aos investidores. A defesa do livre comércio ocorre em meio às disputas com os Estados Unidos, que envolvem tarifas e restrições ao acesso chinês a tecnologias americanas, como os chips usados em inteligência artificial.

Dentro da China, as exportações têm sustentado parte do crescimento e provocado reação de parceiros comerciais.

“A história nos ensina que abrir portas traz progresso, enquanto fechá-las traz retrocesso”, disse Xi.

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O presidente pediu avanços no projeto de criação de uma Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico e defendeu a preservação das cadeias internacionais de produção e abastecimento. Também afirmou que diferenças entre as economias da região devem ser resolvidas por meio de diálogo e negociação.

A inteligência artificial e a economia digital apareceram entre os setores nos quais Xi quer ampliar a cooperação. O presidente associou essas áreas ao 15º Plano Quinquenal da China, que cobre o período de 2026 a 2030 e estabelece as prioridades econômicas do país. Diante dos empresários, apresentou a modernização da indústria e a redução das emissões de carbono como oportunidades de investimento.

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Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, o encontro de dois dias reuniu mais de 2 mil representantes das 21 economias da Apec e de outras 13, entre elas Reino Unido, França, Alemanha e Suíça. Os integrantes do fórum respondem por mais de 60% do PIB global, quase metade do comércio mundial e cerca de 40% da população do planeta.

Anfitriã da reunião, Shenzhen foi citada por Xi como exemplo dos resultados da abertura econômica chinesa. A cidade integra a Grande Área da Baía Guangdong, Hong Kong e Macau. Durante o discurso, o presidente anunciou apoio à criação de uma associação mundial para aproximar regiões de baía e ampliar a cooperação econômica entre elas.

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A Apec funciona como um fórum de cooperação, cujas decisões não são obrigatórias para os participantes. A redução das barreiras comerciais defendida no encontro depende de negociações e de medidas adotadas por cada economia.