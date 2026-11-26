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A Motorola amplia a aposta no mercado premium com o Signature 27. O novo topo de linha combina câmera de 200 megapixels, chip Snapdragon potente para IA, som Bang & Olufsen e acabamento sofisticado. Conheça todos os detalhes e inovações do modelo recém-chegado ao país.

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A Motorola decidiu reforçar sua aposta nos celulares premium com o Signature 27. O novo topo de linha reúne uma teleobjetiva de 200 megapixels, um processador da nova geração da Qualcomm e acabamento com cerâmica e alumínio.

“Foram sete anos desenvolvendo a tecnologia com designer inovador e parcerias exclusivas com as melhores marcas mundiais em seus setores. Entre elas, a a Bose, a Corning (vidro de proteção da tela), a ArcticMesh (sistema de resfriamento), a Bang& Olufsen (sistema de áudio), a Polar (relógio), a Pantone (especializada em cores).”, contou Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola no Brasil,

No desenho do novo celular, a fabricante escolheu duas combinações de cores e texturas. A versão cinza-chumbo tem uma superfície de aparência trançada. Na verde-floresta, o acabamento se inspira em tecido estonado. As cores foram desenvolvidas com a Pantone, e o módulo de câmeras combina cerâmica e alumínio escovado.

A fotografia é um dos principais atrativos do aparelho. A câmera principal, de 50 megapixels, usa o sensor Sony LYTIA L910. Já a teleobjetiva periscópica de 200 megapixels permite registrar cenas à distância. O zoom óptico é de 3x, enquanto a ampliação máxima anunciada pela fabricante chega a 100x.

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Nos vídeos, a inteligência artificial analisa a cena antes e durante a gravação para ajustar os tons em tempo real. Segundo Rodrigo Vidal, o recurso ajuda a preservar cores e nitidez em ambientes com pouca luz. A estabilização óptica trabalha em conjunto com uma tecnologia da Qualcomm para reduzir os tremores, inclusive nas gravações feitas enquanto o usuário caminha.

O processador escolhido foi o Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que permite executar tarefas de inteligência artificial no próprio celular. O chip também cuida do processamento das imagens e dos gráficos dos jogos. Recursos que recorrem a serviços na nuvem, como o Google Gemini, dependem de conexão à internet.

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Para controlar o calor durante o uso intenso, o telefone recebeu o sistema de resfriamento Arctic Mesh. Por trás do nome estão gel térmico com partículas de diamante, metal líquido, uma malha de cobre e uma câmara de vapor. A fabricante promete manter o desempenho durante jogos e gravações prolongadas.

O som leva a assinatura da dinamarquesa Bang & Olufsen. Para quem pretende ficar mais tempo com o aparelho, a Motorola promete sete atualizações do sistema operacional e até sete anos de atualizações de segurança, contados a partir do lançamento global. O Signature 27 já está em pré-venda no Brasil.

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