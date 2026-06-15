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Mexicano acusado de gesto racista na Copa do Mundo pede desculpas

Após repercussão internacional, Ulises Fernando Bernal Miramontes apresentou renúncia ao cargo do Colégio de Engenheiros de Geomática

Por Ana Cláudia Guimarães 15 jun 2026, 06h25
Jogadores de futebol sul-coreanos, a maioria vestindo uniformes vermelhos e um de amarelo, se abraçam em círculo no campo, com a torcida ao fundo
A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 na estreia da Copa do Mundo 2026 (Alex Slitz/Getty Images)
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Depois de ser acusado de racismo por fazer um gesto considerado ofensivo a asiáticos durante uma partida da Copa do Mundo de 2026, no México, o engenheiro Ulises Fernando Bernal Miramontes divulgou um pedido público de desculpas em redes sociais. A retratação, porém, não impediu que o episódio ganhasse repercussão internacional e levasse a entidade que ele preside a abrir uma análise interna sobre sua conduta.

Bernal apareceu em um vídeo publicado pela youtuber sul-coreana Inocat (Yoon Su-jin) durante a partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, disputada no Estádio Akron, em Guadalajara. Nas imagens, o torcedor mexicano faz o gesto de puxar os cantos dos olhos enquanto olha para a câmera. A expressão é amplamente considerada racista por reproduzir estereótipos associados a pessoas de origem asiática.

“Sempre que um estrangeiro visita o México, queremos que ele se sinta em casa. Infelizmente, eu fiz exatamente o contrário. Por isso, peço desculpas publicamente a cidadã sul-coreana que se sentiu ofendida por um gesto inadequado que fiz há alguns dias. Também peço desculpas à comunidade coreana, aos estrangeiros que vivem ou visitam nosso país e aos mexicanos que não se sentem representados pela minha atitude. De coração, digo que estou profundamente arrependido. Reconhecer os próprios erros é um passo importante quando cometemos uma falha”, disse Bernal

O vídeo (assista abaixo) viralizou rapidamente nas redes sociais e provocou reações tanto na Coreia do Sul quanto no México. Inocat publicou as imagens em seu perfil no Instagram sob o título “Será que sou muito sensível?” e aparece visivelmente abalado após o episódio.

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Ulises Fernando Bernal Miramontes é presidente do Colégio de Engenheiros de Geomática e Topografia do Estado de Jalisco (CITGEJ).Diante da repercussão, o CITGEJ divulgou uma nota informando que o caso será examinado por meio de seus mecanismos internos. A entidade afirmou que avaliará os fatos de acordo com seus estatutos e regulamentos e reiterou seu compromisso com a promoção do respeito, da hospitalidade e da convivência entre pessoas de diferentes origens. Porém, o engenheiro apresentou hoje cedo a sua carta de renúncia ao cargo:

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“Eu não quero que a instituição seja associada ao meu comportamento. Assumirei integralmente as consequências dos meus atos.Já entrei em contato com a pessoa afetada para pedir desculpas diretamente. Quero reiterar, de forma sincera, que lamento profundamente o ocorrido e que um gesto semelhante jamais voltará a acontecer.”

O caso ocorre em meio aos esforços da FIFA e dos países-sede da Copa do Mundo para reforçar campanhas de combate ao racismo e à discriminação nos estádios, tema que voltou ao centro do debate durante o torneio.

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