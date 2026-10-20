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Kim Soo-hyun pede ao YouTube que derrube canal de direita HoverLab

Defesa do ator pede a remoção de 30 vídeos e recorre à Justiça para impedir novas publicações com acusações semelhantes

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 13h18
Close-up de um homem asiático jovem com cabelo preto e curto, olhando diretamente para frente com expressão neutra. Ele veste uma blusa de tricô vermelha, visível no lado direito da imagem
Kim Soo-hyun Kim Soo-hyun pede a remoção de 30 vídeos do HoverLab e acusa o canal de divulgar informações falsas a seu respeito (Reprodução da internet/Divulgação)
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Kim Soo-hyun pede ao YouTube que derrube canal de direita HoverLab Priorize VEJA no Google

O ator sul-coreano Kim Soo-hyun, de 38 anos, pediu ao YouTube que retire do ar o HoverLab e exclua 30 vídeos sobre ele. O canal de direita divulgou acusações envolvendo seu relacionamento com a atriz Kim Sae-ron, já falecida.

Os advogados argumentam que as publicações desrespeitam as regras da plataforma contra assédio e cyberbullying. A defesa sustenta ainda que a circulação de informações falsas pode provocar novos danos à imagem do artista.

A equipe jurídica também buscou uma ordem judicial para obrigar o HoverLab a remover os vídeos e impedir novas publicações semelhantes. Segundo a mídia sul-coreana, o pedido foi apresentado em 22 de setembro, e a audiência está marcada para 4 de novembro.

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O responsável pelo canal, Kim Se-ui, foi denunciado em junho por difamação contra o ator, entre outras acusações. Segundo os promotores, ele divulgou informações falsas em 25 ocasiões, entre março e dezembro de 2025, com a intenção de prejudicar a reputação de Kim Soo-hyun.

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Entre as alegações citadas na acusação estão a de que o ator teria mantido um relacionamento com Kim Sae-ron quando ela era menor de idade e a de que ameaças atribuídas a ele teriam contribuído para a morte da atriz. As duas versões foram consideradas falsas pelos promotores.

Criado em 2018 pelo ex-jornalista da emissora MBC Kim Se-ui e pelo advogado Kang Yong-seok, o HoverLab tinha cerca de 976 mil inscritos nesta terça-feira, 20 de outubro. Além de política e atualidades, o canal publica rumores, alegações sem comprovação e teorias da conspiração sobre celebridades e outras figuras públicas.

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