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Ji Chang-wook revela por que aceitou sua primeira cena de sexo em Scandal

O ator contou que teve dúvidas sobre a nudez antes de aceitar o papel na série da Netflix, em entrevista à imprensa na Coreia do Sul

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 08h30
Homem asiático jovem, cabelo escuro e curto, olhando para frente com expressão séria. Veste camisa marrom escura e um colete de tricô com estampa geométrica em tons de cinza, marrom e branco. Fundo em tons terrosos.
Ji Chang-wook contou que teve dúvidas antes de aceitar 'The Scandal' por causa de cenas de sexo (Netflix/Divulgação)
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Ji Chang-wook já havia se perguntado se conseguiria fazer uma cena de sexo diante das câmeras. Aos 39 anos, encontrou uma resposta ao receber o convite para interpretar Cho Won em “The Scandal”, série de época da Netflix. Em entrevista à imprensa na Coreia do Sul, o ator de sucessos como “Welcome to Samdal-ri” e “The Worst of Evil” contou que a decisão exigiu mais do que coragem para lidar com a nudez: ele precisava entender por que aquela cena fazia parte da história que iria contar.

“Pensei várias vezes se conseguiria fazer uma cena de sexo. Se fizesse, em que tipo de projeto seria? E qual seria o meu motivo? Passei bastante tempo pensando”, disse Ji Chang-wook.

Mas a  resposta veio com o personagem e com o diretor Jung Ji-woo:

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“Cheguei à conclusão de que conseguiria fazer se fosse como Cho Won em The Scandal. E, por ser um projeto do diretor Jung, acho que encontrei coragem para tentar.”

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A série revisita “As Ligações Perigosas”, romance francês do século XVIII que inspirou o filme de 1988 com Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer e também ganhou uma adaptação sul-coreana para o cinema. Em “Untold Scandal”, lançado em 2003, os jogos de sedução da aristocracia europeia foram transportados para a dinastia Joseon. Agora, a história volta em formato de série, com Ji no papel de um libertino que aceita a aposta feita por sua prima Cho Yoon, interpretada por Son Ye-jin: seduzir uma viúva considerada virtuosa.

Foi a relação entre Cho Won e os demais personagens que levou Ji Chang-wook a aceitar o trabalho. Por trás da segurança que o libertino exibe, o ator viu alguém dividido entre a atração pela prima, o desejo de vencer a aposta e sentimentos que escapam ao seu controle:

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 “O que me atraiu foram as relações entre os personagens, a ideia de um amor impossível e as formas como o amor pode se distorcer”, afirmou. “Cho Won tem emoções muito complexas. Eu realmente queria interpretar alguém como ele.”

Isso não eliminou os receios. Ji Chang-wook disse que refletiu bastante sobre o grau de nudez e o caráter explícito de algumas cenas antes de aceitar o papel:

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 “Assumir esse personagem na minha idade foi um grande desafio na minha vida, e um desafio que valeu a pena enfrentar.”

Perto dos 40 anos, o ator associa essa escolha a uma vontade de se afastar da imagem que construiu ao longo da carreira. 

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“Sinto que estou o tempo todo batendo em uma casca, tentando rompê-la”, disse. 

Agora, ele quer ampliar suas possibilidades como intérprete, mesmo que isso signifique aceitar papéis que provoquem estranhamento ou não recebam apenas elogios. Ao fazer um balanço dos 30 anos, Ji falou de entusiasmo, frustrações e tentativas sucessivas de experimentar outros caminhos. Admitiu até que, ao rever certos trabalhos, às vezes se pergunta por que os aceitou. Ainda assim, prefere imaginar que, no futuro, verá essa década como um período em que se permitiu tentar coisas novas.

“Poder dizer ‘este sou eu’ e me mostrar como sou, mesmo sabendo que nem todos vão concordar, já pode ser, por si só, um desafio significativo como ator”, finalizou.

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