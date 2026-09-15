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Cultura

Ikebana ganha exposição e oficinas no Forte de Copacabana

Mostra reúne arranjos florais japoneses no Rio e convida visitantes a experimentar uma arte que começou a tomar forma há mais de cinco séculos

Por Ana Cláudia Guimarães 15 set 2026, 07h00 | Atualizado em 15 set 2026, 07h06
Arranjo floral em vaso oval preto, com folhas verdes de palmeira, flores roxas e cor-de-rosa, sobre um pedestal branco, em fundo cinza claro
 (//Divulgação)
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Ikebana ganha exposição e oficinas no Forte de Copacabana Priorizar nos meus resultados Google

A arte japonesa de criar composições com flores vai ocupar o Forte de Copacabana de 25 de setembro a 4 de outubro. Além de ver as peças da exposição, o público poderá participar de oficinas gratuitas nos fins de semana, montar o próprio arranjo e levá-lo para casa. A mostra celebra o Dia Nacional da Ikebana, criado no Brasil no ano passado.

Organizada pelo Consulado-Geral do Japão no Rio de Janeiro e pelo Instituto Cultural Brasil-Japão, com apoio do museu, a mostra terá oficinas gratuitas nos fins de semana. Os participantes poderão montar um arranjo e levá-lo para casa:

“Queremos aproximar os brasileiros da arte dos arranjos florais”, diz Sachiko Fuda, representante da Escola Seiguetsu de Ikebana no Rio de Janeiro.

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Segundo a organização, quem participar das oficinas também concorrerá a um calendário ilustrado com arranjos. A exposição é realizada perto do Dia Nacional da Ikebana, celebrado em 23 de setembro. A data entrou no calendário brasileiro em 2025, por meio da lei 15.098.

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A história da ikebana não começou como a de uma técnica de decoração. Flores eram oferecidas em altares budistas no Japão desde a chegada do budismo ao país, no século VI. Com o passar do tempo, essa prática se encontrou com outras maneiras de observar e apresentar as plantas. Um registro de 1462 menciona os arranjos feitos por Senkei Ikenobo, sacerdote do templo Rokkakudo, em Kyoto. Seu trabalho já era admirado para além do templo. São marcos documentados pela escola Ikenobo, uma das mais antigas tradições de ikebana no Japão.

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Decoração
Exposição
Rio de Janeiro
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