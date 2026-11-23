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O Rio de Janeiro foi escolhido pela Coreia do Sul para receber a campanha internacional Hanbok Wave, estrelada por Felix, do grupo Stray Kids. A ação exibirá o astro do K-pop em trajes tradicionais coreanos reinterpretados pela moda contemporânea em grandes painéis pela cidade.

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O Rio de Janeiro está entre as cidades escolhidas pelo governo da Coreia do Sul para receber uma campanha internacional estrelada por Felix, integrante do grupo de K-pop Stray Kids. A partir da primeira semana de dezembro, imagens do artista usando hanbok, traje tradicional coreano, serão exibidas em grandes painéis publicitários na cidade. A iniciativa também chegará a Nova York, Paris, Milão, Tóquio e Jacarta.

As primeiras fotografias foram divulgadas hoje pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul. Felix aparece com peças criadas por cinco estilistas sul-coreanos, que combinaram elementos da vestimenta tradicional com referências da moda contemporânea.

A campanha faz parte do Hanbok Wave, projeto anual que reúne artistas de destaque da hallyu, como é conhecida a onda cultural sul-coreana, e marcas especializadas em hanbok. O objetivo é ampliar o reconhecimento internacional da roupa tradicional e abrir novos mercados para os estilistas do país.

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Nas imagens, Felix apresenta criações marcadas por sobreposições de tecidos e cores intensas, especialmente vermelho e azul. Algumas peças também trazem referências às pinturas clássicas de paisagens coreanas, com tons de azul profundo e elementos da natureza reinterpretados em uma linguagem moderna.

Na Coreia do Sul, as fotografias serão exibidas na Estação de Seul, um dos principais centros de transporte da capital. O Ministério da Cultura e a Fundação Coreana de Artesanato e Design também divulgarão, gradualmente, fotografias e vídeos da campanha nas redes sociais oficiais.

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Felix sucede outros nomes conhecidos da cultura sul-coreana que participaram do projeto. Em 2025, o escolhido foi o ator Park Bo-gum. Antes dele, a campanha contou com a atriz Kim Tae-ri, em 2024, a atriz e cantora Suzy, em 2023, e a ex-patinadora artística Kim Yuna, em 2022.

Segundo Myeong Soo-hyun, responsável pela área de políticas culturais do ministério, a proposta é apresentar a beleza da cultura tradicional coreana ao mundo e transformar o hanbok em uma expressão cultural contemporânea, capaz de dialogar com públicos de diferentes países.

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O governo sul-coreano também pretende fortalecer a presença das marcas de hanbok no mercado internacional, aproveitando a popularidade de artistas de K-pop e de outras produções culturais do país.